ย้อนรำลึกภาพความทรงจำอันทรงคุณค่า “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ณ อช.ภูหินร่องกล้า

ย้อนรำลึกภาพความทรงจำอันทรงคุณค่า เมื่อครั้ง “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนแนวตั้งและผจญภัยในรายการ “ภูหินร่องกล้า Super Ozone ครั้งที่ 2” ณ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558
เพจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้ง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พัชรกิติยาภา” เสด็จเยือน อช.ภูหินร่องกล้า โดยเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความน้อมอาลัยว่า
ภาพแห่งความทรงจำเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 อาจเป็นเพียงวันหนึ่งในอดีตสำหรับใครหลายคน แต่สำหรับชาวจังหวัดพิษณุโลกและพสกนิกรที่ได้ไปเยือนผืนป่าแห่งนั้น... วันดังกล่าวคือ "บันทึกหน้าประวัติศาสตร์แห่งความปีติ" ที่กาลเวลามิอาจลบเลือน
เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทรงร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนแนวตั้งและผจญภัยในรายการ "ภูหินร่องกล้า Super Ozone ครั้งที่ 2" ณ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
พระจริยวัตรอันงดงาม ท่ามกลางอ้อมกอดของธรรมชาติ
ในวันนั้น ภาพของเจ้าฟ้าหญิงในฉลองพระองค์ชุดกีฬา ทรงวิ่งเคียงข้างประชาชนด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ผ่านเส้นทางธรรมชาติที่ท้าทาย เป็นภาพที่ตราตรึงใจผู้พบเห็น สิ่งที่ทำให้พสกนิกรปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้ คือความเรียบง่าย สุภาพอ่อนน้อม และรอยแย้มพระสรวลอันแสนอบอุ่นที่พระราชทานแก่ผู้เฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองตลอดเส้นทาง
"การเสด็จฯ ทรงร่วมกิจกรรมในวันนั้น ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังพระวรกาย แต่คือการก้าวเข้าไปประทับอยู่ในหัวใจของประชาชน ทรงสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในวิถีชีวิตชุมชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการปกป้องหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยพระองค์เองอย่างแท้จริง"
จากรอยเท้าบนผืนป่า... สู่แรงบันดาลใจแห่งการอนุรักษ์
แม้กาลเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน ทว่าเสียงฝีพระบาทที่ทรงก้าวผ่านผืนป่าภูหินร่องกล้าในวันนั้น ยังคงก้องสะท้อนอยู่ในความทรงจำ... เป็นเสมือน "รอยจารึกแห่งความรักและพระเมตตา" ที่คอยเป็นแรงใจอันยิ่งใหญ่ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนคนไทยทุกหมู่เหล่า ให้ลุกขึ้นมาร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน ในการดูแลรักษาผืนป่าและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่วิถีไทยสืบไป
น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ที่มาข้อมูล: อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
เรียบเรียง: PR DNP
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