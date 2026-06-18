เที่ยวสนุก หัวใจรักษ์โลก “ชุมชนบ้านถ้ำเสือ – ตลาดริมน้ำจามจุรี” สุดชิลริมแม่น้ำเพชรบุรี

ท่ามกลางผืนป่ามรดกโลกแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีชุมชนเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ และด้วยที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่กลางหุบเขา มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงความร่วมมือของคนในชุมชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงทำให้วันนี้ “ชุมชนบ้านถ้ำเสือ” มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) และเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติ
“ชุมชนบ้านถ้ำเสือ” ตั้งอยู่ที่ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มีเรื่องเล่าของบ้านถ้ำเสือเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2487 เนื่องจากสภาพบริเวณแถวนี้เป็นป่าดงดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ เมื่อถึงเวลาพลบค่ำ ชาวบ้านที่เข้าไปในป่าต้องรีบขึ้นไปยังนั่งร้านบนต้นไม้สูง เพื่อพักผ่อน และหลบภัยอันตรายจากสัตว์ป่า เช่น เสือ ช้างป่า และกระทิง ต่อมาเมื่อมีชาวบ้านเริ่มเห็นว่าพื้นที่แถวนี้อุดมสมบูรณ์และสามารถเพาะปลูกได้ก็เริ่มถางป่าส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเกษตรและอยู่อาศัย จากนั้นสัตว์ป่าน้อยใหญ่ก็เริ่มหลบเข้าไปอยู่ในป่าบริเวณที่ลึกขึ้น
ส่วนเรื่องชื่อของบ้านถ้ำเสือนั้น เกิดจากที่ชาวบ้านไปพบเจอกับร่องรอยของเสือในถ้ำแถวนั้น จึงทำให้รู้ว่าแถวนั้นมีเสืออาศัยอยู่จนกลายมาเป็นชื่อของบ้านถ้ำเสือจนถึงปัจจุบัน
ชุมชนบ้านถ้ำเสือ เป็นชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นอย่างมาก นอกจากการทำการเกษตรแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ มีโครงการธนาคารต้นไม้ อีกทั้งพื้นที่ใกล้เคียงชุมชนยังเคยเป็นพื้นที่แห้งแล้งแต่กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน ตามแนวพระราชดำริ “ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”
นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับการยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่การใช้ประโยชน์ผืนป่าเพื่อการกักเก็บคาร์บอน เป็นส่วนหนึ่งการเดินหน้าสู่เข้าสู่สังคม Net Zero
สำหรับการเป็นชุมชนท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) นั้น บ้านถ้ำเสือเป็นชุมชนแรกของจังหวัดเพชรบุรี ที่มีการทำเรื่องการปลูกต้นไม้และการวัดการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้อย่างครบวงจร เป็นชุมชนต้นแบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ที่ทำเรื่องธนาคารต้นไม้ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของการปลูกต้นไม้เพื่อประโยชน์ในอนาคต ซึ่งจากการร่วมมือกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวของชาวบ้านถ้ำเสือ จึงทำให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับคาร์บอนเครดิตในฐานะชุมชนที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย
จากนั้นจึงมีการต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีชุมชนบริหารจัดการการท่องเที่ยวเองอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว และนำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างโดดเด่น รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวจะได้ทำเมื่อมาเยือนชุมชนนั้น ยังให้ความรู้ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย
ทุกวันนี้ หากนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนบ้านถ้ำเสือ ก็มีกิจกรรมให้ร่วมทำมากมาย เริ่มจาก “ไข่เค็มอัญชัน” เรียนรู้กระบวนการทำไข่เค็มดินสอพองอัญชันสูตรเฉพาะของชุมชนบ้านถ้ำเสือ ที่จะได้ลงมือตั้งแต่การผสมดินสอพองกับเกลือ และดอกอัญชัน ก่อนจะนำไปพอกกับไข่เป็ด พอกทิ้งไว้ราว 1 สัปดาห์ จะสามารถนำไปทำไข่เค็มดาว และถ้าทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ แล้วนำไปต้มสุก ก็จะได้เป็นไข่เค็มที่ความเค็มกำลังพอเหมาะ ไข่แดงหอมมัน และมีสีน้ำเงินสวยจากดอกอัญชัน
กิจกรรม “Eco Printing” ใช้ดอกไม้ใบไม้จากธรรมชาติ มาสร้างสีสันให้กับกระเป๋าผ้า หรือผ้าโพกหัว จากผ้าสีพื้นๆ เพิ่มความโดดเด่นด้วยลวดลายและสีสันที่เราทำได้เอง โดยเลือกดอกไม้หรือใบไม้ตามสีที่ชื่นชอบ นำมาวางเรียงในรูปแบบที่ต้องการลงบนผ้า แล้วใช้ค้อนยางทุบจนสีจากดอกไม้ใบไม้ออกมา จะได้เป็นผลิตภัณฑ์จากสีธรรมชาติที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร
กิจกรรม “ทำกระสุน-ยิงกระสุนปลูกป่า” รวมด้วยช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่าแก่งกระจาน ด้วยการทำกระสุนเมล็ดพันธุ์ โดยเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้ก็จะเป็นพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นตามฤดูกาล นำมาปั้นรวมกับดินที่เก็บได้ในพื้นที่ให้เป็นก้อนกลมๆ ก่อนจะนำไปตากแดดให้แห้ง พอได้กระสุนเมล็ดพันธุ์มาแล้ว ก็จะนำไปยิงด้วยหนังสติ๊กในพื้นที่ป่าชุมชน กระสุนที่ตกลงพื้น เมื่อได้น้ำจากน้ำฝน ดินที่แห้งก็จะชุ่มชื้น และเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ด้านในก็จะสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ได้
ถ้าหากชื่นชอบความเย็นฉ่ำของสายน้ำ ต้องไม่พลาดกิจกรรม “ล่องเรือยาง” ในแม่น้ำเพชรบุรี ชมความสมบูรณ์ของป่าริมแม่น้ำและเรียนรู้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นในชุมชนตลอดสองข้างทาง ได้สูดอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติ
และเมื่อมาถึงบ้านถ้ำเสือแล้ว พลาดไม่ได้ที่จะลองชิมอาหารกลางวันในแบบท้องถิ่น ด้วยวัตถุดิบในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ข้าวกล้อง หน่อไม้ผัดไข่ ยอดผักกูด น้ำพริก และผักสดต่างๆ ที่ปลูกในชุมชน
อีกจุดหนึ่งในชุมชนที่ห้ามพลาดคือ “ตลาดริมน้ำจามจุรี” ตลาดเล็กๆ ริมแม่น้ำเพชรบุรี ที่บรรยากาศสุดชิล ชวนให้มานั่งพักผ่อนริมน้ำใต้ต้นจามจุรียักษ์ ชิมและชอปสินค้าท้องถิ่น ทั้งผักผลไม้ อาหารเมนูต่างๆ ภายในตลาดยังมีการแสดงดนตรี ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน สาธิตอาหารท้องถิ่น จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรม และใครที่มาในช่วงฤดูกาลผลไม้ ก็จะมีผลไม้สดใหม่จากชุมชนมาให้ลองชิมและชอปกันด้วย
และหนึ่งในเมนูห้ามพลาดในตลาดริมน้ำจามจุรีคือ ทองม้วนกรอบ ที่กรอบ หอม หวาน มัน อร่อย ซึ่งความหวานหอมนั้นได้มาจากน้ำตาลโตนด ผลผลิตท้องถิ่นของเพชรบุรี ทองม้วนที่นี่ทำสดใหม่ กินอร่อยเพลิน จนเป็นสินค้าส่งออกของหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อของชุมชน
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“ชุมชนบ้านถ้ำเสือ” ตั้งอยู่ที่ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
หากสนใจทำกิจกรรมกับชุมชน สามารถจองคิวกิจกรรมล่วงหน้าได้ที่ Facebook : โฮมสเตย์ บ้านถ้ำเสือ อ.แก่งกระจาน
หรือโทร. 08-1130-3835 (เฟิร์น)
“ตลาดริมน้ำจามจุรี” เปิดบริการวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ที่ติดกับเสาร์อาทิตย์) เวลา 09.00-17.00 น.
Facebook : ตลาดริมน้ำจามจุรี
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