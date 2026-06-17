ชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงาน “13 รอบนักษัตรวัดราชบพิธฯ” เฉลิมพระเกียรติ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” 19-21 มิ.ย. นี้

รัฐบาลขอเชิญร่วมกิจกรรมชม 9 สถานที่สำคัญ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในงานนิทรรศการ “13 รอบนักษัตรวัดราชบพิธ พระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธา” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และถวายพระกุศลแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมนิทรรศการ “13 รอบนักษัตรวัดราชบพิธ พระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2569 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระดำริว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 ทรงกอปรด้วยพระคุณูปการต่อประเทศชาติ พระบวรพุทธศาสนา และมหาชนทั่วหล้าอย่างเหลือคณานับ ทั้งยังทรงมีพระราชศรัทธา พระราชทานพระอุปถัมภ์แก่คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะต่อวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามอย่างอเนกประการ
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และถวายพระกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ จึงโปรดประทานพระดำริให้พิจารณาปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร โดยเพิ่มเติมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วย
ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “13 รอบนักษัตรวัดราชบพิธ พระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธา” นำเสนอพระประวัติ พระกรณียกิจ และพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีต่อวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ “99 พรรษา มหามงคล สกลธรรมบารมี” นำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประวัติของวัดราชบพิธ พระอารามหลวงอันเป็นศรีสง่าแห่งพระมหานคร ประวัติอดีตเจ้าอาวาสและปวงบูรพาจารย์แห่งวัดราชบพิธ ซึ่งทรงเพียบพร้อมด้วยศีลาจารวัตร ตลอดจนพระกรณียกิจและกิตติประวัติของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ในศุภมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา อันสะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และสังคมไทยในมิติต่าง ๆ
สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงาน ได้แก่ การนำชมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม การแสดงแสง สี และ Projection Mapping ภายในพระเจดีย์ ชุด “รัตนโกสินทร์ศรัทธา ใต้ร่มบารมีสังฆบิดร” ตลอดจนการเสวนาทางวิชาการ ระหว่าง 19-21 มิถุนายน 2569 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับศาสนา ประวัติศาสตร์ และสังคมร่วมสมัย ได้แก่ “อักษรศาสตร์ในวัดราชบพิธ” และ “พระพุทธศาสนาในสังคมไทยร่วมสมัย : บทบาทการนำของคณะสงฆ์และสมเด็จพระสังฆราช” ซึ่งสะท้อนบทบาทของพระพุทธศาสนาในฐานะพลังทางปัญญาและคุณธรรมของสังคมไทย
ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน งานหัตถกรรมพื้นบ้าน อาหาร และขนมไทยจากหลากหลายพื้นที่ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจได้เรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
พิเศษ! สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม มีสิทธิ์ลุ้นรับ Art Toy Special Collection "ทวารบาล" สัญลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของวัดฯ ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษในโอกาสนี้เท่านั้น
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