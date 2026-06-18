“Tai Yai Noodle” ลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวสูตรโฮมเมด ตำรับรัฐฉานและยูนนาน

ลิ้มรสชาติอาหารจากรัฐฉาน พม่า และยูนนาน กับเมนูสไตล์โฮมเมด ที่ร้าน “Tai Yai Noodle” ย่านบางนา ชิมก๋วยเตี๋ยวหลากหลายแบบ พร้อมของกินเล่นที่อร่อยเพลิน
การได้ออกไปเสาะหาร้านอาหารใหม่ๆ นับว่าเป็นอีกความรื่นรมย์ของเหล่านักกิน โดยเพาะการได้ไปลิ้มลองอาหารที่เราไม่ได้คุ้นเคยนัก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาเลนจ์ใหม่ๆ ให้กับชีวิต และหลายครั้งที่อาหารที่เราไม่ได้คุ้นเคยนั้น กลับกลายเป็นเมนูที่อร่อยถูกปากจนต้องกลับไปชิมอีกหลายๆ ครั้ง
อย่างมื้อนี้ก็เช่นกัน ที่เราได้ไปลิ้มลองอาหารที่ไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นัก แต่พอได้ลิ้มรสแล้วก็ถูกใจมากเหลือเกิน มาที่ร้าน “Tai Yai Noodle” ในโครงการ The Coast Bangkok ย่านบางนา
ร้านนี้นำเสนออาหารรัฐฉาน จากพม่า และยูนนาน โดยเป็นสูตรโฮมเมดมาจากบรรพบุรุษ เวลาลูกค้ามากินก็จะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่น นึกถึงอาหารที่ทำกินกันในครอบครัว แต่ละเมนูนั้นใช้วัตถุดิบมีคุณภาพ พิถีพิถันในการปรุง และจากวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้นั้นจะถือว่าเป็นอาหารรักษาสุขภาพก็ว่าได้
เริ่มต้นมื้ออร่อยกันด้วยเมนูเบาๆ ยำใบชา (100 บาท++) จานซิกเนเจอร์ของร้าน ใช้ยอดใบชาเฉพาะ 3 ใบแรก นำมาหมักตามสูตรของทางร้าน แล้วยำใส่ถั่วลิสง ถั่วชิกพี กะหล่ำปลีฝอย พริกหวาน และน้ำยำ เสิร์ฟมาพร้อมมะนาวให้บีบ เวลากินก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน ก็จะได้รสชาติหอมมันจากถั่วต่างๆ ใบชาติดฝาดนิดๆ และมีความเปรี้ยวเล็กน้อย
จากอาหารที่มีเกือบ 100 เมนู ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวในแบบต่างๆ มีเส้นให้เลือกหลากหลาย อย่างจานแรกนี้ ก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้นิ่มแบบพม่า (ไก่/หมู 120 บาท++) สีขาวๆ ที่เห็นคือเต้าหู้ ทำมาจากถั่วชิกพีที่ผ่านกระบวนการทำแบบพิถีพิถัน เสิร์ฟมาพร้อมกับเส้นก๋วยเตี๋ยว ราดด้วยหมูหรือไก่ผัดกับซอสรสชาติเข้มข้นหอมมัน อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่ม
เมนูถัดมาคือ ก๋วยเตี๋ยวหมี่ฉ่าย (ไก่/หมู 180 บาท++) ตัวน้ำซุปเป็นซุปสต็อกไก่สูตรพิเศษ มีความหอมสไปซี่ รสชาติเข้มข้นมากๆ ใส่มาพร้อมกับเส้นก๋วยเตี๋ยว และ เนื้อสัตว์ผัดพริกแกงตุ๋นจนนุ่ม
ก๋วยเตี๋ยวเมนูต่อไปคือ บะหมี่แห้งเป็ด (120 บาท++) ใช้บะหมี่เส้นแบนทางร้านทำเอง เน้นไข่ล้วน แป้งน้อย ทำให้เส้นนุ่มมากๆ ส่วนด้านบนเป็นเนื้ออกเป็ดที่นำไปตุ๋นจนนุ่มแล้วนำมาผัดกับเครื่องเทศ ได้รสชาติกลมกล่อมเค็มกำลังดี เวลากินต้องคลุกเคล้ากับเส้นให้เข้ากัน
ส่วนใครเป็นสาวกหมาล่า ที่นี่ก็มีให้ลองชิม หมาล่ากระด้ง (180 บาท++) จัดเต็มครบเครื่องมาทั้งเส้น เนื้อสัตว์ และผัก นำไปผัดกับพริกหมาล่า ทั้งเผ็ดชาและหอมอร่อย
หันมาซดซุปร้อนๆ กันบ้าง ที่นี่มีให้เลือกเป็น ซุปไก่นึ่ง (120 บาท++) ใช้ปีกกลางไก่มาตุ๋น 6 ชั่วโมง ใส่สมุนไพรไทยลงไปตุ๋นพร้อมๆ กันด้วย จนน้ำซุปซึมเข้าไปในเนื้อไก่ อีกหนึ่งซุปคือ ซุปซี่โครงหมูนึ่ง (150 บาท++) ตุ๋นซี่โครงกับน้ำซุปสมุนไพรไทยเช่นกัน ตุ๋นเกือบทั้งวันจนเปื่อยนุ่มหอมอร่อย
ส่วนพวกของกินเล่น แนะนำให้สั่ง เต้าหู้ทอด (100 บาท++) เป็นถั่วชิกพีนำมาทำเป็นเต้าหู้ทอด ทอดออกมาร้อนๆ กรอบนอกนุ่มใน จิ้มกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษออกเปรี้ยวหวาน ปีกไก่ตุ๋น (100 บาท++) เป็นปีกไก่ที่ตุ๋นกับซอสจนนุ่มเปื่อย กินอร่อยเพลิน ปาท่องโก๋ (40 บาท++) มาแบบชิ้นใหญ่ๆ แป้งปาท่องโก๋เป็นสูตรของทางร้าน ทอดใหม่ๆ ร้อนๆ และมีเทคนิคพิเศษในการทอดที่จะทำให้ไม่อมน้ำมัน และกรอบนอกนุ่มใน
นอกจากที่ชิมไปแล้ว ก็ยังมีอีกหลายจานที่ชวนลอง เช่น ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมู (120 บาท++) ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่จีน มังสวิรัติ (120 บาท++) มันฝรั่งทอดหมาล่า (120 บาท++) ข้าวปุกทอด (90 บาท++) เป็นต้น
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ร้าน “Tai Yai Noodle” ตั้งอยู่ ชั้น 2 ในโครงการ The Coast Bangkok ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กทม. (อยู่ตรงข้ามไบเทค บางนา) ร้านเปิดทุกวัน เวลา 09.00-21.00 น. (มีเมนูอาหารเช้า เวลา 09.00-11.00 น.) ร้านมีบริการเดลิเวอรี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 096-004-3334 Facebook : Tai Yai Noodle
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