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“Tai Yai Noodle” ลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวสูตรโฮมเมด ตำรับรัฐฉานและยูนนาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวสูตรโฮมเมด ตำรับรัฐฉานและยูนนาน
ลิ้มรสชาติอาหารจากรัฐฉาน พม่า และยูนนาน กับเมนูสไตล์โฮมเมด ที่ร้าน “Tai Yai Noodle” ย่านบางนา ชิมก๋วยเตี๋ยวหลากหลายแบบ พร้อมของกินเล่นที่อร่อยเพลิน

การได้ออกไปเสาะหาร้านอาหารใหม่ๆ นับว่าเป็นอีกความรื่นรมย์ของเหล่านักกิน โดยเพาะการได้ไปลิ้มลองอาหารที่เราไม่ได้คุ้นเคยนัก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาเลนจ์ใหม่ๆ ให้กับชีวิต และหลายครั้งที่อาหารที่เราไม่ได้คุ้นเคยนั้น กลับกลายเป็นเมนูที่อร่อยถูกปากจนต้องกลับไปชิมอีกหลายๆ ครั้ง

อย่างมื้อนี้ก็เช่นกัน ที่เราได้ไปลิ้มลองอาหารที่ไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นัก แต่พอได้ลิ้มรสแล้วก็ถูกใจมากเหลือเกิน มาที่ร้าน “Tai Yai Noodle” ในโครงการ The Coast Bangkok ย่านบางนา

ร้านนี้นำเสนออาหารรัฐฉาน จากพม่า และยูนนาน โดยเป็นสูตรโฮมเมดมาจากบรรพบุรุษ เวลาลูกค้ามากินก็จะรู้สึกได้ถึงความอบอุ่น นึกถึงอาหารที่ทำกินกันในครอบครัว แต่ละเมนูนั้นใช้วัตถุดิบมีคุณภาพ พิถีพิถันในการปรุง และจากวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้นั้นจะถือว่าเป็นอาหารรักษาสุขภาพก็ว่าได้

ร้าน Tai Yai Noodle บางนา

ที่นั่งด้านในร้าน

ยำใบชา
เริ่มต้นมื้ออร่อยกันด้วยเมนูเบาๆ ยำใบชา (100 บาท++) จานซิกเนเจอร์ของร้าน ใช้ยอดใบชาเฉพาะ 3 ใบแรก นำมาหมักตามสูตรของทางร้าน แล้วยำใส่ถั่วลิสง ถั่วชิกพี กะหล่ำปลีฝอย พริกหวาน และน้ำยำ เสิร์ฟมาพร้อมมะนาวให้บีบ เวลากินก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน ก็จะได้รสชาติหอมมันจากถั่วต่างๆ ใบชาติดฝาดนิดๆ และมีความเปรี้ยวเล็กน้อย

จากอาหารที่มีเกือบ 100 เมนู ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวในแบบต่างๆ มีเส้นให้เลือกหลากหลาย อย่างจานแรกนี้ ก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้นิ่มแบบพม่า (ไก่/หมู 120 บาท++) สีขาวๆ ที่เห็นคือเต้าหู้ ทำมาจากถั่วชิกพีที่ผ่านกระบวนการทำแบบพิถีพิถัน เสิร์ฟมาพร้อมกับเส้นก๋วยเตี๋ยว ราดด้วยหมูหรือไก่ผัดกับซอสรสชาติเข้มข้นหอมมัน อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่ม

ก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้นิ่มแบบพม่า

ก๋วยเตี๋ยวหมี่ฉ่าย
เมนูถัดมาคือ ก๋วยเตี๋ยวหมี่ฉ่าย (ไก่/หมู 180 บาท++) ตัวน้ำซุปเป็นซุปสต็อกไก่สูตรพิเศษ มีความหอมสไปซี่ รสชาติเข้มข้นมากๆ ใส่มาพร้อมกับเส้นก๋วยเตี๋ยว และ เนื้อสัตว์ผัดพริกแกงตุ๋นจนนุ่ม

ก๋วยเตี๋ยวเมนูต่อไปคือ บะหมี่แห้งเป็ด (120 บาท++) ใช้บะหมี่เส้นแบนทางร้านทำเอง เน้นไข่ล้วน แป้งน้อย ทำให้เส้นนุ่มมากๆ ส่วนด้านบนเป็นเนื้ออกเป็ดที่นำไปตุ๋นจนนุ่มแล้วนำมาผัดกับเครื่องเทศ ได้รสชาติกลมกล่อมเค็มกำลังดี เวลากินต้องคลุกเคล้ากับเส้นให้เข้ากัน

ส่วนใครเป็นสาวกหมาล่า ที่นี่ก็มีให้ลองชิม หมาล่ากระด้ง (180 บาท++) จัดเต็มครบเครื่องมาทั้งเส้น เนื้อสัตว์ และผัก นำไปผัดกับพริกหมาล่า ทั้งเผ็ดชาและหอมอร่อย

บะหมี่แห้งเป็ด

หมาล่ากระด้ง
หันมาซดซุปร้อนๆ กันบ้าง ที่นี่มีให้เลือกเป็น ซุปไก่นึ่ง (120 บาท++) ใช้ปีกกลางไก่มาตุ๋น 6 ชั่วโมง ใส่สมุนไพรไทยลงไปตุ๋นพร้อมๆ กันด้วย จนน้ำซุปซึมเข้าไปในเนื้อไก่ อีกหนึ่งซุปคือ ซุปซี่โครงหมูนึ่ง (150 บาท++) ตุ๋นซี่โครงกับน้ำซุปสมุนไพรไทยเช่นกัน ตุ๋นเกือบทั้งวันจนเปื่อยนุ่มหอมอร่อย

ส่วนพวกของกินเล่น แนะนำให้สั่ง เต้าหู้ทอด (100 บาท++) เป็นถั่วชิกพีนำมาทำเป็นเต้าหู้ทอด ทอดออกมาร้อนๆ กรอบนอกนุ่มใน จิ้มกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษออกเปรี้ยวหวาน ปีกไก่ตุ๋น (100 บาท++) เป็นปีกไก่ที่ตุ๋นกับซอสจนนุ่มเปื่อย กินอร่อยเพลิน ปาท่องโก๋ (40 บาท++) มาแบบชิ้นใหญ่ๆ แป้งปาท่องโก๋เป็นสูตรของทางร้าน ทอดใหม่ๆ ร้อนๆ และมีเทคนิคพิเศษในการทอดที่จะทำให้ไม่อมน้ำมัน และกรอบนอกนุ่มใน

นอกจากที่ชิมไปแล้ว ก็ยังมีอีกหลายจานที่ชวนลอง เช่น ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหมู (120 บาท++) ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่จีน มังสวิรัติ (120 บาท++) มันฝรั่งทอดหมาล่า (120 บาท++) ข้าวปุกทอด (90 บาท++) เป็นต้น

ซุปไก่นึ่ง และ ซุปซี่โครงหมูนึ่ง

เต้าหู้ทอด

ปีกไก่ตุ๋น

ปาท่องโก๋

ชาร้อน - ชาเย็น




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ร้าน “Tai Yai Noodle” ตั้งอยู่ ชั้น 2 ในโครงการ The Coast Bangkok ถนนสุขุมวิท เขตบางนา กทม. (อยู่ตรงข้ามไบเทค บางนา) ร้านเปิดทุกวัน เวลา 09.00-21.00 น. (มีเมนูอาหารเช้า เวลา 09.00-11.00 น.) ร้านมีบริการเดลิเวอรี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 096-004-3334 Facebook : Tai Yai Noodle

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ลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวสูตรโฮมเมด ตำรับรัฐฉานและยูนนาน
ร้าน Tai Yai Noodle บางนา
ที่นั่งด้านในร้าน
ยำใบชา
ก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้นิ่มแบบพม่า
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