ททท.ชวนช้อป ชิม “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 2569"

ใครชอบทุเรียนภูเขาไฟ ต้องไม่พลาด “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 2569" ปีนี้จัดใหญ่ จัดเต็ม ยกสวนมาไว้ใจกลางเมือง 5 วันรวด เคลียร์คิวให้ว่างแล้วพุ่งตัวมาด่วนๆ 25 - 29 มิถุนายนนี้ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ททท.สำนักงานสุรินทร์ - ศรีสะเกษ ชวนนักท่องเที่ยว มาช้อป ชิม ทุเรียน ใน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 2569" ไฮไลต์เด็ดที่ทุเรียนเลิฟเวอร์ห้ามพลาด บุฟเฟต์ทุเรียนภูเขาไฟ ไม่อั้น!
กินฟินๆ จุกๆ 1 ชั่วโมงเต็ม (วันละ 2 รอบเท่านั้น) ไม่ได้มีแค่ทุเรียนสด แต่อาวุธครบมือมาก ทั้งข้าวเหนียวทุเรียน ไอศกรีมทุเรียน และขนมหวานสารพัดเมนู
ช้อปตรงจากสวน ราคาดีต่อใจ รอบนี้คัดเกรดพรีเมียมจาก 3 อำเภอดัง (กันทรลักษ์, ขุนหาญ, ศรีรัตนะ) มาขายเอง เกรด A แค่กิโลละ 160 บาท เกรด B แค่กิโลละ 120 บาท การันตีของแท้ 100% ทุกชิ้นมี QR Code ให้สแกนเช็คที่มาได้เลย ได้กินทุเรียนดินภูเขาไฟโบราณแท้ๆ ที่รสชาติหวานมัน เนื้อนุ่มละมุน และที่สำคัญ "กลิ่นไม่ฉุน" แฟนพันธุ์แท้รู้กันดี!
เดินเพลิน ของกินเพียบ ช้อปกันจุกๆ กว่า 200 บูธ ทั้งผลไม้สด สินค้า OTOP ของดีเมืองศรีสะเกษ
สายคอนเทนต์ต้องมา มีจุดเช็กอิน ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์กศิลปะจากผลไม้สุดอลังการ ไว้ลงอวดเพื่อนในโซเชียล
ช้อปเพลินไม่ต้องกลัวหนัก: ในงานมีบริการจากไปรษณีย์ไทย คอยส่งทุเรียนตรงถึงหน้าบ้านทั่วประเทศ ซื้อฝากญาติ ซื้อกินเอง สบายใจหายห่วง!
ที่มา: ททท.สำนักงานสุรินทร์ - ศรีสะเกษ
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