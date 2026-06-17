ททท. จับมือ “Belmond” รถไฟหรูระดับโลกในเมืองไทย ผลักดันเส้นทาง “กรุงเทพ– กาญจนบุรี – หัวหิน – ปาดังเบซาร์”

ททท. จับมือ Belmond ผลักดันรถไฟหรูระดับโลก Eastern & Oriental Express Belmond Train ในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Healing is the New Luxury”
เมื่อเร็วๆนี้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำโดย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางจิระวดี คุณทรัพย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และนายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว หารือร่วมกับ Mr. Gary Franklin กรรมการผู้จัดการ Belmond Train ผู้ดำเนินการรถไฟหรู Eastern & Oriental Express Belmond Train พร้อมทีมผู้บริหาร
เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงของประเทศไทย จับมือ Belmond ผู้ให้บริการรถไฟลักชัวรีระดับโลก Eastern & Oriental Express เพื่อร่วมพัฒนาและผลักดันประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟหรูในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Healing is the New Luxury” มุ่งตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มผู้มีรายได้สูงจากทั่วโลก บนเส้นทางกรุงเทพมหานคร – กาญจนบุรี – หัวหิน – ปาดังเบซาร์
ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มรายได้สูง (Ultra High Net Worth Travelers) ที่แสวงหาประสบการณ์การเดินทางอันมีเอกลักษณ์และเปี่ยมด้วยคุณค่า ซึ่งให้ความสำคัญกับการพักผ่อนอย่างมีความหมาย ซึ่งเชื่อมโยงผู้เดินทางเข้ากับเรื่องราว วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนช่วยกระจายการเดินทางและรายได้สู่เมืองรองและภูมิภาคของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Healing is the New Luxury”
ทั้งนี้ ททท. ได้เสนอแนวทางในการบูรณาการประสบการณ์การเดินทางบนรถไฟเข้ากับการส่งเสริม “เสน่ห์ไทย (Saneh Thai)” และ Thailand’s 5 Must Do Experiences ได้แก่ Must Taste, Must Try, Must Buy, Must Seek และ Must See เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยอย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับการออกแบบประสบการณ์ของ Belmond อาทิ กิจกรรมด้านอาหารภายใต้แนวคิด “Taste of Tomorrow” ที่รังสรรค์โดยเชฟชื่อดัง การนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นและการแสดงนาฏศิลป์ไทยบนรถไฟ ตลอดจนการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและงานหัตถกรรมท้องถิ่นตลอดตลอดการเดินทาง
นอกจากนี้ ททท. รวมถึง Thailand Privilege Card มีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนและผลักดันการประชาสัมพันธ์และการทำตลาด เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวลักชัวรีของประเทศไทยร่วมกัน โดย Belmond Train ได้แสดงความพร้อมในการทำงานร่วมกับหน่วยงานและพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ผ่านแผนการตลาดแบบ 360 องศา ครอบคลุมทั้งการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าศักยภาพทั่วโลกผ่านเครือข่าย Global Sales Force ของ Belmond Train รวมถึงความร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยวชั้นนำ ทั้งนี้ โครงการคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2570
ททท. เห็นความสำคัญว่า Eastern & Oriental Express ไม่ได้เป็นเพียง “รถไฟหรู” แต่เป็น Luxury Experiential Platform ที่เชื่อมโยงอาหาร ศิลปะ วัฒนธรรม ชุมชน และ Soft Power ของไทยเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ทรงคุณค่าและแตกต่าง พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูงจากทั่วโลก และมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน Flagship Luxury Tourism Products ของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มลักชัวรีอื่น ๆ เช่น การท่องเที่ยวทางเรือยอชต์ (Yacht Tourism) และการท่องเที่ยวทางรถไฟ (Rail Tourism) อันสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวคุณภาพสูงของประเทศไทยในอนาคต
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