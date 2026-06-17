ขนมหวานจาก “ทุเรียน” ฟินทุกคำ อร่อยทุกรส ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

ฤดูกาลความอร่อยวนกลับมาอีกครั้งกับความหอมหวานของราชาแห่งผลไม้ ที่ มิลค์ แอนด์ โค ชั้น G และ ที แอนด์ ทิปเปิ้ล ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เอาใจทุเรียนเลิฟเวอร์ชวนคุณมาสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยสุดพิเศษจากทุเรียนคุณภาพพรีเมียมพร้อมนำมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันเพื่อถ่ายทอดรสชาติอันโดดเด่นของทุเรียนในรูปแบบขนมหวานสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ รสชาติหวานมันกำลังดีให้ทุกท่านได้สัมผัสความอร่อย อาทิ บริยอชทุเรียน ราคา 150 บาท++, ทุเรียนดับเบิ้ลชีสเค้ก ราคา 270 บาท++, ช็อกโกแลตบาร์รสทุเรียนผสมคูนาฟ่า ราคา 300 บาท++ และ มูสทุเรียนกับมะพร้าว ราคา 270 บาท++ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพลิดเพลินไปกับเบเกอรี่ ครัวซองต์ เดนิช เค้ก แซนด์วิช สลัด อาหารไทย และเครื่องดื่มชา กาแฟ พร้อมความโดดเด่นรายล้อมด้วยการตกแต่งหรูหราทันสมัย ให้ความรู้สึกเพลิดเพลินผ่อนคลายสบายตา เหมาะสำหรับเช็คอินเก๋ๆลงโซเชียลอวดเพื่อนได้ทั้งเดือน ที่ มิลค์ แอนด์ โค ชั้น G และ ที แอนด์ ทิปเปิ้ล ชั้น 23 ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2569นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มิลล์ แอนด์ โค ชั้น G โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 02-100-1234 ต่อ 2321 หรืออีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
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