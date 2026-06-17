Surf & Turf Buffet Dinner สายบุฟเฟต์เต็มอิ่ม 25-26 มิ.ย. นี้ ที่ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

25 – 26 มิถุนายน 2569 ห้องอาหารดิ ออร์ชาร์ด โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา (18.00 – 22.00 น.) อิ่มอร่อยไปกับหลากหลายเมนูยอดนิยมเอาใจสายซีฟู้ดเลิฟเว่อร์ แถมถูกอกถูกใจสายบาร์บีคิวจัดเต็ม ละลานตากับซีฟู้ดออนไอซ์สดใหม่ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อให้คุณได้สัมผัสรสชาติของความสดแบบเต็มคำ ต่อด้วยบาร์บีคิวร้อนๆ ทั้งเนื้อ หมู ไก่ และปลา ที่นำมาย่างสุกกำลังดีหอมกรุ่นจากเตา นอกจากนี้ยังมีสลัดบาร์ ผักสด ซูชิ และซาชิมิ รวมไปถึงเมนูจากคาร์ฟวิ่งสเตชันอย่างหมูและเนื้อแกะ ปิดท้ายมื้อแห่งความสุขด้วยพาเหรดของหวานแสนอร่อย ทั้งชีสเค้กเนื้อเนียน ทาร์ตนานาชนิด มูสรสละมุน ผลไม้สดตามฤดูกาล ฯลฯ เติมเต็มมื้อพิเศษอย่างสมบูรณ์แบบ ในราคาสุดคุ้มเพียง 750 บาทสุทธิต่อท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และส่วนสูงไม่เกิน 120 ซม. ลดครึ่งราคา
สำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องอาหารดิ ออร์ชาร์ด โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา โทร. 035-212-535 หรือ www.kameocollection.com/ClassicKameo-Ayutthaya/
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