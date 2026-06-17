เทรนด์สุดปัง “พส.จีน” ฮิตนั่งรถไฟไทย 5 บาท เส้นเชียงใหม่-ลำพูน

พี่สาวจีนฮิต นั่งรถไฟไทย 5 บาท เส้นเชียงใหม่-ลำพูน หลังกลายเป็นเทรนด์สุดปัง เผยชอบเพราะเป็นขบวนรถไฟทรงโบราณซึ่งที่จีนไม่มีแล้ว ทั้งยังได้เก็บบรรยากาศสไตล์วินเทจและวิถีชีวิตท้องถิ่นริมข้างทาง
กลายเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ท่องเที่ยวสุดฮิต เมื่อสาว ๆ ชาวจีน หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า “พส.จีน” หรือ “พี่สาวจีน” แห่กันไปเช็กอินและถ่ายรูปคู่กับรถไฟไทยขบวนชั้น 3 กันเป็นจำนวนมาก
โดยพวกเธอนิยมสวมเดรสยาว ปล่อยผมพลิ้วไหว นั่งโพสท่ารับแสงธรรมชาติริมหน้าต่างรถไฟชั้นประหยัด เพื่อเก็บบรรยากาศสไตล์วินเทจและวิถีชีวิตท้องถิ่นริมข้างทาง เพราะเป็นขบวนรถไฟทรงโบราณซึ่งที่จีนไม่มีแล้ว
สำหรับขบวนรถไฟเส้นทางยอดนิยมที่สุดที่สาว ๆ ชาวจีนนิยมไปถ่ายรูป คือ จากสถานีรถไฟเชียงใหม่สู่สถานีรถไฟลำพูน (เชียงใหม่-ลำพูน) ซึ่งเป็นเส้นทางระยะทางสั้น ใช้เวลาเดินทางเพียงครึ่งชั่วโมง ที่สำคัญคือมีราคาค่าตั๋วสุดถูกเพียง 5 บาทเท่านั้น
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางมาขึ้นรถไฟในเส้นทางดังกล่าวเพื่อถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก ทั้งมาคู่ มากลุ่ม หรือมาคนเดียวก็พกขาตั้งกล้องมาตั้งถ่ายเอง
โดยขบวนที่ได้รับความนิยมมากของสาว ๆ ชาวจีนก็คือ รอบที่ออกจากเชียงใหม่เวลา 09.35 น. ถึงลำพูนเวลา 10.01 น. ซึ่งวันนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็นิยมนั่งรถไฟเที่ยวตามรอยพี่สาวจีนกันไม่น้อยเลย