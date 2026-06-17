"เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์" สาขาคิงสแควร์ ชวนเวิร์คช้อปถ่ายภาพอาหารด้วยมือถือ “Lens & Latte” กับช่างภาพมืออาชีพ 20 มิ.ย. นี้

เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์ ประเทศไทย (The Coffee Academïcs Thailand) ร้านกาแฟสเปเชียลตี้แบรนด์ดังจากเกาะฮ่องกงสู่ประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานโดย อิมแพ็ค เมืองทองธานี ขอต้อนรับกลางปีกับกิจกรรมดี ๆ ชวนคนรักการกินและการถ่ายภาพมาร่วมอัปสกิลในเวิร์คช้อปสุดพิเศษ “Lens & Latte Workshop” เปลี่ยนมือถือเครื่องโปรดให้กลายเป็นกล้องโปร ถ่ายภาพอาหารและเครื่องดื่มให้สวยปังสะดุดตาในพริบตา
ภายในงานจะได้พบกับ คุณโอ๊ต-คมกริช (@Oatkomkrich) ช่างภาพอาหารมืออาชีพ (Food Photographer) ที่จะมาแชร์เทคนิคแบบไม่มีกั๊กในบรรยากาศสุดชิล ณ สาขาใหม่ล่าสุด "คิงสแควร์" คอมมูนิตี้มอลล์ชั้นนำย่านพระราม 3 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ทักษะที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น:
- เทคนิคการใช้ฟีเจอร์บนมือถือ: เจาะลึกการตั้งค่าและฟังก์ชันลับในสมาร์ตโฟน เพื่อดึงความน่าทานของอาหารออกมาให้มากที่สุด
- การจัดมุมกล้องและการจัดแสง: เทคนิคการหามุมสวย (Hero Angle) ของจานอาหาร เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ลงโซเชียลมีเดียหรือเพื่อการโฆษณาอย่างมืออาชีพ
รายละเอียดกิจกรรม
- วัน-เวลา: วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 – 15.00 น.
- สถานที่: เดอะ คอฟฟี่ อะคาเดมิคส์ สาขาคิงสแควร์ คอมมูนิตี้มอลล์ (พระราม 3)
- ค่าสมัคร: 990 บาท / ท่าน (รับฟรีทันที! กาแฟเมนู Classic Coffee 1 แก้ว ตามที่กำหนด)พร้อมรับส่วนลดค่าอาหาร 10%
เพราะทุกมื้ออาหารดี ๆ ต้องมีรูปสวย ๆ ไว้เช็กอิน! สำหรับผู้ที่สนใจยกระดับฝีมือการถ่ายภาพ สามารถสำรองที่นั่งด่วน (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) ได้ที่:
· Facebook: The Coffee Academïcs Thailand
· Instagram: @thecoffeeacademicsth · LINE OA: @tca_thailand หรือคลิก https://lin.ee/5en6mne
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