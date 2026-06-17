"The Cantonese Table" ค่ำคืนอาหารกวางตุ้งสุดเอกซ์คลูซีฟ จาก 4 เชฟระดับตำนาน ณ ห้องอาหาร Yu Ting Yuan

โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ภูมิใจนำเสนอการรวมตัวครั้งสำคัญของสุดยอดเชฟอาหารกวางตุ้งชั้นนำจากกรุงเทพฯ ฮ่องกง และสิงคโปร์ สู่ค่ำคืนอาหารกวางตุ้งสุดเอกซ์คลูซีฟ "The Cantonese Table" ณ ห้องอาหาร Yu Ting Yuan เฉพาะวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2026 เท่านั้น
อาหารกวางตุ้งได้รับการยกย่องมาช้านานในเรื่องความประณีต ความสมดุลของรสชาติ และความเคารพในวัตถุดิบ ค่ำคืนพิเศษของวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2026 ณ หยู้ ทิง หย้วน (Yu Ting Yuan) ห้องอาหารที่ได้รับการแนะนำโดยมิชลินไกด์ประจำ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จะต้อนรับเชฟชื่อดังจากฮ่องกง และสิงคโปร์ เพื่อมามอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่เรียกว่าหาโอกาสได้ยาก ซึ่งเป็นการรวมตัวของเหล่าผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในวงการอาหารกวางตุ้งของภูมิภาคนี้
ในค่ำคืนพิเศษนี้ ห้องอาหารหยู้ ทิง หย้วน จะรังสรรค์ค่ำคืนสุดพิเศษภายใต้ชื่อ The Cantonese Tableให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอาหาร ที่ซึ่งจารีตประเพณีจะถูกถ่ายทอด เทคนิคการปรุงจะได้รับการเชิดชู และมุมมองที่แตกต่างจะถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันผ่านเมนูไฮไลท์ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์หลายทศวรรษของเชฟระดับปรมาจารย์ นำทีมโดย เชฟทอมมี่ เฉิง (Tommy Cheung) หัวหน้าเชฟเจ้าบ้าน ของห้องอาหาร หยู้ ทิง หย้วน พร้อมด้วย 3 เชฟรับเชิญระดับตำนาน ได้แก่ เชฟอดัม หว่อง (Adam Wong) หัวหน้าเชฟจากห้องอาหาร Forum Restaurant ระดับ 3 ดาวมิชลินจากฮ่องกง เชฟชาน ยาน ทัก (Chan Yan Tak) หัวหน้าเชฟจากห้องอาหาร Lung King Heen ระดับ 2 ดาวมิชลินจากโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ฮ่องกง และ เชฟอลัน ชาน (Alan Chan) หัวหน้าเชฟจากห้องอาหาร Jiang-Nan Chunที่ได้รับการแนะนำโดยมิชลินไกด์จากโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ สิงคโปร์
โดยเชฟทั้งสี่ท่านจะร่วมกันนำเสนอเมนูอาหารที่สะท้อนถึงความหลากหลายของอาหารกวางตุ้งทั่วทั้งภูมิภาค โดยเน้นย้ำถึงสไตล์เฉพาะตัว เทคนิคอันเป็นเอกลักษณ์ และความเคารพในวัฒนธรรมอาหารอย่างลึกซึ้ง ถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับแขกทุกท่านที่จะได้สัมผัสถึงมรดกทางอาหารอันทรงคุณค่าที่ถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองที่แตกต่างกันในแต่ละเมือง ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ ฮ่องกง หรือสิงคโปร์
"อาหารกวางตุ้งหยั่งรากลึกอยู่ในคำว่า 'เคารพ’ เคารพในวัตถุดิบ เคารพในเทคนิค และเคารพในประเพณี การรวมตัวของเชฟในค่ำคืนของ The Cantonese Table คือโอกาสที่เราจะได้แบ่งปันความคิดและมุมมอง พร้อมกับเฉลิมฉลองรากฐานที่เชื่อมโยงเราเข้าด้วยกัน เชฟแต่ละท่านจะนำประสบการณ์และการตีความในแบบของตนเองมาสร้างสรรค์ค่ำคืนที่ให้เกียรติจารีตประเพณี พร้อมทั้งสะท้อนถึงวิวัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งของอาหารกวางตุ้ง" เชฟทอมมี่ เฉิง หัวหน้าเชฟประจำห้องอาหารหยู้ ทิง หย้วนกล่าว
เมนูอาหารในค่ำคืนนี้ถูกคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนมุมมองทางศิลปะการอาหารของเชฟแต่ละท่าน โดยมีไฮไลท์ที่โดดเด่นดังนี้:
บะหมี่จักรพรรดิตุ๋นเห็ดทรัฟเฟิลดำและกระเพาะปลา (Braised Imperial Noodles with Black Truffle and Fish Maw) โดยเชฟทอมมี่ เฉิง เมนูที่ผสานความสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่างรสชาติจากผืนดินและท้องทะเล โดดเด่นด้วยเส้นบะหมี่เนื้อเนียนที่ผ่านการตุ๋นจนดูดซับความกลมกล่อมจากกระเพาะปลา และยกระดับความหอมด้วยกลิ่นอายอันเป็นเอกลักษณ์ของเห็ดทรัฟเฟิลดำ
ล็อบสเตอร์สายรุ้งนึ่งไข่ขาวและเหล้าฮัวเตี้ยวบ่มในน้ำซุปไก่ (Steamed Rainbow Lobster with Egg White and Aged Huadiao Wine in Chicken Broth) โดยเชฟชาน ยาน ทัก เมนูที่แสดงออกถึงความประณีตอันน่าทึ่ง ซึ่งคงไว้ซึ่งความหวานตามธรรมชาติของเนื้อล็อบสเตอร์ โดยผ่านการนึ่งอย่างอ่อนโยน เสริมความกลมกล่อมด้วยไข่ขาวนึ่งเนื้อเนียนนุ่มและกลิ่นหอมกรุ่นจากเหล้าฮัวเตี้ยวบ่ม
แก้มวัววากิวออสเตรเลียตุ๋นซอสโฮมเมด (Braised Australian Wagyu Beef Cheek in Homemade Sauce) โดยเชฟอลัน ชาน เมนูของการเฉลิมฉลองเทคนิคการตุ๋นเนื้อแบบดั้งเดิม ด้วยเนื้อแก้มวัววากิวที่ผ่านการตุ๋นอย่างช้าๆ จนเปื่อยนุ่ม ห่อหุ้มด้วยซอสรสเข้มข้นกลมกล่อมที่ทิ้งรสสัมผัสอันล้ำลึกไว้ในปาก
เป๋าฮื้ออามิดอริญี่ปุ่นตุ๋นผักในซอสเป๋าฮื้อ (Braised Japanese Amidori Abalone with Vegetables in Abalone Sauce) โดยเชฟอดัม หว่อง สุดยอดแห่งงานฝีมือการปรุงอาหารกวางตุ้ง ที่ผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันจนได้เนื้อสัมผัสที่สมบูรณ์แบบ เสิร์ฟพร้อมซอสเป๋าฮื้อรสชาติลุ่มลึกและหรูหรา
แม้แต่ละเมนูจะมีรากฐานมาจากมรดกทางวัฒนธรรมเดียวกัน แต่ทุกจานกลับถ่ายทอดเอกลักษณ์ของอาหารกวางตุ้งออกมาในมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง การรวมตัวครั้งนี้จึงเป็นการสำรวจความสมดุลระหว่าง 'จารีตประเพณี' และ 'นวัตกรรม' อย่างแท้จริง พร้อมตอกย้ำให้เห็นว่าวัฒนธรรมอาหารนั้นยังคงเติบโตและงดงามอยู่เสมอผ่านอิทธิพลของแต่ละภูมิภาคและความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล
The Cantonese Table เป็นมื้อค่ำสุดพิเศษที่รวบรวมเชฟชื่อดังผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับวงการอาหารกวางตุ้งทั่วเอเชีย มอบโอกาสสุดพิเศษที่คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์และมุมมองทางศิลปะอาหารที่โดดเด่นหลากหลายภายในค่ำคืนเดียว งานนี้จัดขึ้นที่ห้องอาหาร หยู้ ทิง หย้วน พร้อมนำเสนอเมนูอันน่าประทับใจ เพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม ฝีมืออันประณีต และศาสตร์แห่งศิลป์ที่ไร้กาลเวลาของอาหารกวางตุ้ง
ร่วมสัมผัสประสบการณ์พิเศษกับ The Cantonese Table ได้ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2026 ณ ห้องอาหารหยู้ ทิง หย้วน โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในราคาคอร์สเมนูอาหาร ราคา 15,000 บาท++ ต่อท่าน และสามารถซื้อแพ็กเกจเครื่องดื่มเพิ่มเติมในราคา 5,800 บาท++ ต่อท่าน
สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ โทร. 0-2032-0885 หรือพูดคุยกับเราผ่าน FS Chat
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