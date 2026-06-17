ลูกฮิปโปสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ชื่อแล้ว “น้องส้มป่อย” ตัวจี๊ดสุดน่ารัก

สวนสัตว์เชียงใหม่ ประกาศผลโหวตตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแรกเกิด โดยชื่อที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดคือ “น้องส้มป่อย” นั่นเอง
สำหรับ “น้องส้มป่อย” ลูกฮิปโปโปเตมัสขวัญใจตัวใหม่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ฝลืมตาดูโลกเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ นับเป็นสมาชิกตัวที่ 5 ของครอบครัวฮิปโปโปเตมัสภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
น้องส้มป่อยตัวน้อยมีพฤติกรรมร่าเริง ชื่นชอบการว่ายน้ำอยู่เคียงข้างแม่อย่างใกล้ชิด โดยแม่ฮิปโปจะคอยดูแลและให้นมอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนถึงสัญชาตญาณความเป็นแม่ที่เข้มแข็ง โดยน้องเป็นลูกของ “พ่อวีรชน” อายุ 52 ปี ซึ่งแม้อายุจะมากแต่ยังคงแข็งแรง คึกคัก เป็นพ่อพันธุ์ที่ดี และ “แม่มะยม” อายุ 15 ปี สาวสมวัย
ฮิปโปโปเตมัส เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ มักอาศัยอยู่ในน้ำในช่วงเวลากลางวัน เช่น แม่น้ำ หนองน้ำ และทะเลสาบ มีความสามารถในการดำน้ำและเคลื่อนไหวใต้น้ำได้เป็นอย่างดี และมักออกหากินในเวลากลางคืน โดยอาหารหลักคือหญ้าและพืชน้ำ สามารถกินอาหารได้มากถึงวันละประมาณ 40 กิโลกรัม ทั้งนี้ ฮิปโปโดยเฉพาะตัวผู้และแม่ที่มีลูกอ่อนจะมีพฤติกรรมค่อนข้างหวงอาณาเขต
สวนสัตว์เชียงใหม่ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมชมความน่ารักของ “น้องส้มป่อย” ตัวน้อย พร้อมเรียนรู้พฤติกรรมและวิถีชีวิตของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด ณ ส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัส ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่
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