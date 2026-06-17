ร้านอาหารไทย “Kalaya” คว้า “ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งปี 2026” รางวัลออสการ์แห่งวงการอาหาร

ประกาศศักดิ์ศรี “อาหารไทย” ที่ชนชาติใดก็ไม่อาจเลียนแบบ เมื่อร้าน “Kalaya” ในเมืองฟิลาเดลเฟีย คว้ารางวัล “ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งปี" ในเวที “James Beard Awards 2026” ที่เปรียบได้กับเป็นรางวัลออสการ์ของวงการอาหาร
งานประกาศรางวัล James Beard Awards 2026 ซึ่งมักถูกขนานนามว่าเป็นรางวัลออสการ์แห่งวงการอาหาร ประกาศผลไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีเชฟ เจ้าของร้านอาหาร และบุคคลในวงการอาหารมาร่วมงานกว่า 2,000 คน
ไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือ ร้านอาหารไทยแบบภาคใต้ (จังหวัดตรัง) ชื่อ "Kalaya" ในเมืองฟิลาเดลเฟีย คว้ารางวัลใหญ่ "ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งปี" (Outstanding Restaurant) ไปครองได้สำเร็จ
ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ คือ “เชฟนก-จุฑาทิพ สุนทรนนท์” เจ้าของร้านกัลยา (Kalaya) เป็นร้านอาหารไทยแบบภาคใต้รสชาติจากเมืองตรัง ข้ามน้ำข้ามทะเลไปนำเสนอคอนเซ็ปต์ Southern Thai Dining ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา
ร้าน Kalaya ซึ่งเป็นชื่อคุณแม่ของเชฟนก เปิดตัวในปี 2019 ในฐานะร้านอาหารขนาดเล็ก แต่ก็สามารถดึงดูดความสนใจจากคนในสหรัฐอเมริกาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยรสชาติที่จัดจ้านและการปรุงอาหารไทยภาคใต้ของไทย โดยก่อนหน้านี้ เชฟนก เคยได้รับรางวัลเชฟยอดเยี่ยมในภูมิภาคมิดแอตแลนติก (James Beard – Best Chef: Mid-Atlantic) มาก่อนอีกด้วย
รายชื่อร้านอาหารที่ชนะรางวัลทั้งหมดในปีนี้
https://www.jamesbeard.org/stories/james-beard-award-winners-2026
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