“ลูกเจี๊ยบ-ลุงอเนก” เติมความหวานกับ 2 ร้านขนมแห่งเพชรบุรี

ชวนมาเติมความหวาน กับ 2 ร้านขนมหวานเมืองเพชร “ร้านลูกเจี๊ยบ” และ “ร้านลุงอเนก” ชิมขนมหวานไทยๆ หลากหลายเมนู ที่มีทั้งความหวานฉ่ำในแบบดั้งเดิม และตำรับที่พัฒนาให้ร่วมสมัยขึ้น
พูดถึงขนมหวาน ก็ต้องยกให้เมืองเพชร หรือ “เพชรบุรี” ไม่ว่าจะเป็นเมนูขนมหม้อแกง ขนมตระกูลทองต่างๆ อาลัว ขนมชั้น วุ้นกรอบ ฯลฯ ก็ล้วนแต่หอมหวานอร่อยจนต้องแวะซื้อมาชิม หรือซื้อหาเป็นของฝากอยู่เสมอ
และถ้าหากว่าใครได้มาเยือนเมืองเพชร หรือผ่านไปผ่านมา ก็ชวนแวะมาเติมความหวานกับ 2 ร้านขนมหวานเมืองเพชร ที่มีขนมหวานไทยๆ หลากหลายเมนูให้เลือกชิม
ร้านแรกมาแวะกันที่ “ลูกเจี๊ยบ” ร้านขนมที่เปิดมากว่า 40 ปีแล้ว โดย “พี่เจี๊ยบ สนทนา ธงสุวรรณ” ที่เริ่มจากทำขนมข้าวตูมะพร้าวอ่อน ข้าวเม่าบดใบเตย ลงมือกวนด้วยตัวเองจากกระทะใบเดียว แล้วนำไปฝากขายร้านขายขนมหวานในตลาดเทศบาล บรรจุกล่องไปฝากขายตามร้านขายของฝากริมถนนเพชรเกษม และร้านค้าบริเวณหน้าเขาวัง
จากนั้นก็เริ่มขยับขยายมาเปิดเป็นหน้าร้านของตัวเอง ส่วนของสูตรขนมก็เรียนรู้มาจากสูตรดั้งเดิม หาสูตรจากหนังสือต่างๆ แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาเรื่อยๆ มาให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น จนมีสโลแกนว่า ขนมคนรุ่นใหม่ตำรับเดิม และยังรับฟังฟีดแบคของลูกค้า นำมาพัฒนาร้านอยู่เสมอ
ความแตกต่างจากขนมดั้งเดิมของเพชรบุรี ที่ร้านลูกเจี้ยบมีการปรับสูตรบางอย่างให้มีความหวานลดลง รวมถึงเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุของขนมให้มากขึ้น ส่วนขนาดของขนมก็มีการปรับให้เล็กลง อย่างเช่น ขนมหม้อแกง แบบเป็ดถาดดั้งเดิมก็ยังคงมีอยู่ แต่ก็มีส่วนที่ทำเป็นหม้อแกงถ้วยเล็กๆ ตักกินง่ายขึ้น และสามารถกินหมดได้ในครั้งเดียว ไม่เหลือทิ้งไว้ในตู้เย็นแบบเดิม
ปัจจุบัน ที่ร้านลูกเจี๊ยบก็มีขนมหลากหลายอย่างให้เลือกชิม ไม่ว่าจะเป็น ขนมหม้อแกง ข้าวตู ขนมชั้น ขนมบ้าบิ่น อาลัว ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ฝอยทอง ฯลฯ และในบริเวณร้านยังมี “ลูกเจี๊ยบคาเฟ่” ให้แวะนั่งพัก จิบเครื่องดื่มกันด้วย รวมถึงยังเปิดคลาสเวิร์กชอป ทดลองทำขนมไทยง่ายๆ อย่างเช่น ลูกชุบ ช่อม่วง ช่อบุษบา เป็นต้น และทางร้านยังรับสอนทำขนมไทยด้วย
อีกร้านที่ชวนแวะชิมขนมหวานอร่อยๆ คือ “ลุงอเนก ขนมหวานเมืองเพ็ชร์” จากดั้งเดิมรุ่นคุณย่าที่เป็นแม่ครัวงานวัด ช่วยทำขนมหวานในงานบุญงานมงคลมาโดยตลอด โดยเฉพาะขนมหม้อแกง และขนมหวานตระกูลทองต่างๆ จนมาถึงรุ่นคุณพ่อ ก็เปิดร้านขายขนมหวานอยู่แถวๆ หน้าวัดมหาธาตุ จนมาถึงปัจจุบัน เป็นรุ่นของ “ประวิทย์ เครือทรัพย์” ก็พัฒนาธุรกิจจนมาเปิดเป็นโรงงานขนมหวานลุงอเนก แต่ยังคงยึดสูตรขนมหวานโบราณดั้งเดิม ต้นตำรับของคุณแม่ในการผลิตเพื่อจำหน่ายตั้งแต่วันแรกที่เปิดโรงงานจนถึงปัจจุบัน สำหรับรูปแบบการขายขนมหวานของโรงงานลุงเอนกจะเน้นการขายส่งเป็นหลักภายใต้แบรนด์ลุงอเนก มีการผลิตแบบOEM ตามที่ลูกค้าสั่ง และการผลิตแบบODM คือการพัฒนาสูตรร่วมกันกับลูกค้า นอกจากนี้เรายังส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านผลิตขนมให้ได้มาตรฐานขนมลุงอเนกอีกด้วย
จุดเด่นของขนมหวานลุงอเนก คือ รสชาติอร่อยจากสูตรโบราณดั้งเดิม ต้นตำรับขนมหวานเมืองเพชร ใช้วัตถุดิบชั้นดีสดใหม่จากแหล่งผลิตในท้องถิ่นที่เปี่ยมคุณภาพ อย่าง ไข่เป็ด น้ำตาลโตนด น้ำตาลมะพร้าว และกะทิสด รวมถึงยังมีการพัฒนาสูตร ใส่ความสร้างสรรค์ลงไปในขนม เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้ายุคปัจจุบัน
อย่างขนมหม้อแกงของที่ร้าน ตามสูตรดั้งเดิมที่หวานหอมก็ยังมีให้ชิมเหมือนเดิม แต่ก็ได้พัฒนาเพิ่มเติมให้มีความหลากหลายของรสชาติมากขึ้น เช่น เผือกหอม ถั่วทอง ฟักทอง กล้วยหอมทอง เมล่อน ทุเรียน แต่ที่โดดเด่นสุดๆ ต้องยกให้ หม้อแกงชีสเค้ก ที่ผสมผสานระหว่างขนมหม้อแกงแบบเดิม เข้ากับขนมของต่างชาติ จนได้ออกมาเป็นหม้อแกงชีสเค้กที่มีความหวานลดลง รสชาตินุ่มนวล กินง่ายขึ้น เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในเทรนด์รักสุขภาพ
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ร้านขนมไทยลูกเจี๊ยบ จ.เพชรบุรี
โรงงานขนมไทยลูกเจี๊ยบ หน้าวัดจันทราวาส โทร. 0-3242-7464
ขนมไทยลูกเจี๊ยบ ตลาดทรัพย์สินติดสถานีกาชาด8 โทร. 0-3242-5907
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ติดต่อเวิร์กชอป โทร. 0-3242-7464 / 06-3245-6429 Facebook: lookjeab / LINE :@Lookjeab
ลุงอเนก ขนมหวานเมืองเพ็ชร์ จ.เพชรบุรี
Facebook : โรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์
www.kanommuangphet.com
โทร. 08-9796-5052 ,08-4899-9549
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