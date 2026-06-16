“สมัน” กวางที่เขาสวยที่สุด พบแห่งเดียวในเมืองไทย ก่อนสูญพันธุ์กลายเป็นตำนาน

สมัน หรือเนื้อสมัน หรือกวางเขาสุ่ม เป็นสัตว์ที่มีเขาเฉพาะตัวผู้ ซึ่งมันได้ชื่อว่าเป็นกวางที่มีเขาสวยที่สุดในโลก ด้วยความที่มีเขาแสนสวยทำให้มันถูกไล่ล่าเพื่อนำเขาไปขายให้กับนักสะสมชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก
ถึงแม้สมันจะสูญพันธุ์ไปจากโลกนานแล้ว แต่พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช 2535 ได้กำหนดให้สมันเป็นสัตว์สงวนของไทย เพื่อต้องการสงวนซาก โดยเฉพาะเขาอันสวยงามให้คงอยู่ในเมืองไทย ไม่ให้ถูกชาวต่างชาติกว้านซื้อไปหมด
วันนี้ภาพของสมันได้ถูกนำมาใช้เป็นโลโก้ของ “องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” และ “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” รวมถึง “สวนสัตว์คลองหก” สวนสัตว์แห่งใหม่ของเมืองไทย ที่จะเปิดให้บริการในอีกไม่นานนี้
เรียกได้ว่า แม้สมันจะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้อย่างน่าเศร้าใจ แต่เรื่องราวและภาพของมันยังคงอยู่ในความรับรู้ของใครหลาย ๆ คน
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