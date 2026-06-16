สิ้นสุดการรอคอย เตรียมเปิดเที่ยว ”น้ำตกหมันแดง” 20 มิ.ย. 69

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ประกาศเตรียมเปิดให้เข้าเที่ยวชม “น้ำตกหมันแดง” อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2569 นี้เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้น้ำตกสวยงามน่าชม เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติ ผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่า และผู้ที่ต้องการสัมผัสความงดงามของผืนป่าอย่างใกล้ชิด โดยเปิดให้เข้าชมเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
เฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้ให้ข้อมูลว่า อัพเดท “น้ำตกหมันแดง” ภาพถ่ายวันที่ 13 มิ.ย.69 น้ำตกเริ่มสวยงามแล้ว เปิดให้เข้าชม 20 มิถุนายน 2569 นี้เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติ ผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่า และผู้ที่ต้องการสัมผัสความงดงามของผืนป่าอย่างใกล้ชิด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรม
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เปิดให้บริการท่องเที่ยวและพักค้างแรมตามปกติทุกวันตลอดทั้งปี ไม่มีปิดทำการ นักท่องเที่ยวสามารถ Walk-in กางเต็นท์ หรือจองบ้านพัก สอบถามข้อมูล: ติดต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทร 081-596 5977 , 096-020-0992
ด้านเฟซบุ๊กเพจ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระยะทางเดินเท้าไป-กลับ ประมาณ 7 กม. กลับออกจากน้ำตกไม่เกิน 16.00 น. สภาพเส้นทางค่อนข้างลาดชัน พร้อมลื่น พร้อมเลอะ! ไม่เหมาะกับผู้ที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคความดันสูง แต่อกหักเดินได้ 1 ทริป (นักท่องเที่ยว 6 คน ต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน)
ก่อนออกเดินทาง ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมสุดๆ! สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด รองเท้าหุ้มส้น พร้อม ถุงกันทาก (ย้ำว่าน้องทากตัวจิ๋วชุกชุม รอต้อนรับหน้าสลอน) เตรียมยาสามัญประจำบ้าน เสื้อกันฝน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินป่า ที่สำคัญที่สุดคือ ห้ามเดินออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้เด็ดขาด และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ใครที่มีแพลนอยากไปสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด รีบจองคิวกับทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 08 1596 5977 หรือ 096 020 0992 หรือ Line ID rongkla48 ได้ตั้งแต่วันนี้
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