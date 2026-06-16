อช.หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี พบแมงกะพรุนไฟพิษร้ายแรงที่สุดในโลก ห้ามเล่นน้ำชายหาดหน้าเขามาตังหมิงชั่วคราว

วันที่ 16 มิ.ย. 69 อช.หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้ทำการปักธงแดงและห้ามลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดหน้าเขามาตังหมิง เป็นการชั่วคราว เนื่องจากตรวจพบ “แมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกส” ซึ่งเป็นแมงกะพรุนไฟที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี รายงานว่า วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ทางเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พพ.6 (เกาะปอดะ) ได้ทำการปักธงแดงและห้ามลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดหน้าเขามาตังหมิง เป็นการชั่วคราว เนื่องจากตรวจพบ “แมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกส” ในพื้นที่
⚠️ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว งดลงเล่นน้ำบริเวณดังกล่าว และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
สำหรับแมงกระพรุนไฟหมวกโปรตุเกส หรือแมงกะพรุนไฟเรือรบโปรตุเกส (Portuguese man-of-war) เป็นแมงกะพรุนไฟสายพันธุ์ Physalia จัดเป็นแมงกะพรุนไฟที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก มีลําตัวสีชมพูม่วง น้ำเงิน หรือเขียว ยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร รูปร่างของร่มแมงกะพรุนมีลักษณะคล้ายเรือใบ
ลักษณะภายนอกของลําตัวมีปากยื่นยาวออกมาจากลําตัว และมีหนวด (ยาวได้มากถึง 30 เมตร) ออกมาจากขอบร่มเป็นสายยาว โดยปกติจะไม่พบในน่านน้ำไทย ส่วนใหญ่จะพบในทะเลเปิดของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย แต่จะอาจจะถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตื้น หรือเข้าสู่น่านน้ำไทยได้ในบางฤดูกาล