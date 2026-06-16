“หมู่เกาะเคปเวิร์ด" (Cape Verde) ดินแดนงามกลางมหาสมุทรแอตแลนติก

เมื่อคืนที่ผ่านมา (15 มิ.ย. 69 ) ตามเวลาประเทศไทย ฟุตบอลทีมชาติ “หมู่เกาะเคปเวิร์ด” สร้างประวัติศาสตร์สำคัญได้อีกครั้ง หลังจากปีที่แล้ว ทีมจากหมู่เกาะเล็กๆในทวีปแอฟริกา ฝ่าด่านรอบคัดเลือกเข้ามาสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรก
การประเดิมสนามครั้งแรกของฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ทีมชาติ “หมู่เกาะเคปเวิร์ด” เจอด่านโหดหินที่สุด คือ ทีมสเปน หนึ่งในมหาอำนาจลูกหนังที่มีดีกรีเป็นทั้งแชมป์โลก แชมป์ยุโรป และมีนักเตะระดับสตาร์ล้นทีม
กูรูลูกหนัง ล้วนทำนายว่า สเปน น่าจะเก็บสามแต้มได้ไม่ยาก และอาจจะยำใหญ่รับน้องใหม่บอลโลก แต่การแข่งขันจบลงที่ผลเสมอ 0 - 0 ทำให้ประเทศเล็กจิ๋วกลางทะเล ที่เพิ่งมาเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรก ก็สามารถคว้าแต้มแรกในประวัติศาสตร์ได้ทันที
ชวนมาทำความรู้จัก “หมู่เกาะเคปเวิร์ด” และการท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็นรายได้หลักของประเทศ
ดินแดนภูเขาไฟกลางมหาสมุทรแอตแลนติก
เมื่อกางแผนที่ออกไปทางทิศตะวันตกของทวีปแอฟริกาในผืนน้ำสีครามของมหาสมุทรแอตแลนติก ห่างจากชายฝั่งประเทศเซเนกัลไปราว 570 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของ “หมู่เกาะเคปเวิร์ด” (Cape Verde) หรือที่ในภาษาโปรตุเกสเรียกว่า กาบูเวร์ดี (Cabo Verde)
ดินแดนแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดแวะพักของหมู่นกทะเล เส้นทางเดินเรือโบราณ หรือประวัติศาสตร์เรื่องการค้าทาส แต่ความงามเต็มไปด้วยหมู่เกาะภูเขาไฟ ที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟใต้ทะเลลึก ก่อเกิดเป็นเกาะภูเขาขนาดใหญ่ 10 เกาะหลัก โดยมีหาดทรายขาว ทะเลสีครามเข้ม อากาศอบอุ่น จึงนับเป็นจุดหมายปลายทางที่ผสมผสานทั้งความเป็นแอฟริกา ยุโรป และมีกลิ่นอายคล้ายทะเลแคริบเบียน
ความเป็นยุโรปในหมู่เกาะแอฟริกัน ต้องย้อนไปในศตวรรษที่ 15 เมื่อนักเดินเรือชาวโปรตุเกสได้มาค้นพบเกาะเหล่านี้ ก่อนจะประกาศครอบครองเป็นอาณานิคม พร้อมทิ้งร่องรอยบาดแผลทางประวัติศาสตร์จากการทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่สำคัญในยุคนั้น
เกาะซานติอาโก เที่ยวเมืองมรดกโลก
การเริ่มต้นรู้จักเคปเวิร์ดที่ดีที่สุด คือ การเริ่มต้นที่ เกาะซานติอาโก (Santiago) เกาะที่ใหญ่ที่สุด อันเป็นที่ตั้งของกรุง ไปรอา (Praia) เมืองหลวงของประเทศ ซึ่งมีวัฒนธรรมแอฟริกันเด่นชัดที่สุด
ห่างจากเมืองหลวงออกไปราว 15 กิโลเมตร คือ “ซีดาด แวลยา” (Cidade Velha) มรดกโลกแห่งแรก หรือในอดีตชื่อ Ribeira Grande เมืองหลวงเก่าและเป็นเมืองที่ชาวยุโรปสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกในเขตร้อน ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO
เกาะซาล และเกาะโบอา วิสตา ความงามกับความหรู
เกาะ ซาล (Sal) และ โบอา วิสตา (Boa Vista) ตัวแทนของธรรมชาติอันบริสุทธิ์และการผ่อนคลาย ทั้งสองเกาะนี้มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่เกาะ ทำให้ภูเขาไฟโบราณถูกกัดเซาะจนกลายเป็นพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ ซึ่งเมือง ซานตา มาเรีย (Santa Maria) ทางตอนใต้ของเกาะซาล ยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกเป็นที่ตั้งของโรงแรมและรีสอร์ตหรูหรา และเป็นอีกจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวยุโรป
นอกจากนี้ คำว่า "Sal" ในภาษาโปรตุเกส แปลว่า เกลือ ในอดีตเกาะนี้คือเหมืองเกลือขนาดใหญ่ที่ส่งออกไปยังยุโรปและอเมริกา ปัจจุบัน เหมืองเกลือโบราณจึงได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว
เกาะโฟโก แหล่งไวน์รสเลิศ
เกาะโฟโก (Fogo) แปลตรงตัวว่า "ไฟ" และเกาะนี้ก็เป็นเช่นนั้น เพราะเป็นภูเขาไฟที่ยังปะทุได้ทุกเมื่อ ยอดภูเขาไฟ ปีโก โด โฟโก (Pico do Fogo) ความสูง 2,829 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเคปเวิร์ด การปะทุครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปลายปี ค.ศ. 2014 ถึงต้นปี 2015 สร้างความเสียหายแก่หมู่บ้านและพื้นที่เกษตรกรรมจนหมดสิ้น แต่ดินภูเขาไฟที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุแประกอบกับสภาพอากาศทำให้หุบเขาบนเกาะเป็นแหล่งปลูกองุ่นชั้นยอด ชาวเกาะจึงได้ผลิตไวน์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
เกาะ ซานตู อันเตา (Santo Antão) สวรรค์นักเดินป่า
เกาะนี้เขียวขจีและมีภูมิประเทศที่สูงชัน หน้าผาดิ่งชันตัดตรงลงสู่ทะเลลึก หุบเขาลึกที่เต็มไปด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย และต้นกาแฟ สถานที่ที่เป็นไฮไลต์คือ หุบเขาเปาล์ (Vale de Paúl) เส้นทางเดินป่าที่นี่จะพานักท่องเที่ยวเดินลัดเลาะไปตามไหล่เขา ผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนหน้าผา ชาวบ้านยังคงทำเกษตรกรรมแบบขั้นบันได และต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้ม
การเดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวไทย ต้องขอวีซ่า โดยสามารถทำ E-Visa (Pre-registration) ออนไลน์ล่วงหน้าผ่านระบบของรัฐบาลเคปเวิร์ด หรือขอ Visa on Arrival ได้ที่สนามบินนานาชาติ
สายการบิน มีเที่ยวบินตรงจากกรุงลิสบอน (โปรตุเกส), ปารีส (ฝรั่งเศส), อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) และโมร็อกโก มายังเกาะซาล หรือเกาะซานติอาโก