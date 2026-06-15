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วธ. เผย "วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช" จ่อขึ้นทะเบียนมรดกโลก ก.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมฉลองวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลก ก.ค.นี้ พร้อมเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่และวัดอรุณฯ สู่มรดกโลก

นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2569 โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกของแหล่งวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 19 – 29 กรกฎาคม 2569 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี


นางสาวซาบีดา กล่าวว่า นับเป็นข่าวดีและความภาคภูมิใจของคนไทยที่แหล่งวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลก โดยคาดว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2569 ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะได้แจ้งให้ทราบรายละเอียดการประกาศและการเฉลิมฉลองในเรื่องดังกล่าวร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวเพิ่มเติมว่า แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ประเทศไทยเตรียมผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในลำดับถัดไป ได้แก่ แหล่งอนุสรณ์สถาน แหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงของล้านนา ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำและนำส่งเอกสารเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก (Nomination Dossier) เข้าสู่กระบวนการประเมินเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียน โดยศูนย์มรดกโลกได้ประสานและกำหนดลงพื้นที่ตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของอิโคโมสสากล (ICOMOS) หรือ Technical Evaluation Missions ระหว่างวันที่ 3 – 8 สิงหาคม 2569 เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นประกอบการนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 49 ในปี พ.ศ. 2570


นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม อัตลักษณ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และคณะรัฐมนตรี ตามลำดับ เพื่อขอความเห็นชอบในการส่งเอกสารฯ ไปยังศูนย์มรดกโลกภายในรอบวันที่ 15 กันยายน 2569

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และยกระดับคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจและประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

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วธ. เผย "วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช" จ่อขึ้นทะเบียนมรดกโลก ก.ค.นี้
วธ. เผย "วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช" จ่อขึ้นทะเบียนมรดกโลก ก.ค.นี้
วธ. เผย "วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช" จ่อขึ้นทะเบียนมรดกโลก ก.ค.นี้
วธ. เผย "วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช" จ่อขึ้นทะเบียนมรดกโลก ก.ค.นี้
วธ. เผย "วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช" จ่อขึ้นทะเบียนมรดกโลก ก.ค.นี้