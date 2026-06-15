ร่มเงาแห่งพระบารมี “ต้นไม้ทรงปลูกของพระองค์ภาฯ” ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เผยภาพแห่งความทรงจำ เมื่อครั้ง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พัชรกิติยาภา” ได้เสด็จพระราชดำเนิน ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จ.บุรีรัมย์ เพื่อทรงปลูก “ต้นแปะ” มอบไว้เป็นมรดกทางธรรมชาติและร่มเงาอันร่มเย็นแก่แผ่นดิน เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2557
เพจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เผยภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้ง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พัชรกิติยาภา” เสด็จพระราชดำเนิน ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จ.บุรีรัมย์ โดยเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความน้อมอาลัยว่า
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 นับเป็นวันมหามงคลและเป็นบันทึกหน้าสำคัญของพสกนิกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผืนป่าแห่งอุทยาน เมื่อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ได้เสด็จพระดำเนิน ณ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทรงปลูกต้นไม้ มอบไว้เป็นมรดกทางธรรมชาติและร่มเงาอันร่มเย็นแก่แผ่นดิน
พันธุ์ไม้ที่ทรงเลือกปลูกในวันนั้นคือ “ต้นแปะ” หรือมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Vitex quinata (Lour.) F.N.Williams ในวงศ์ LAMIACEAE ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณค่าเด่นชัดในระบบนิเวศ ปัจจุบันต้นไม้ทรงปลูกต้นนี้ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
จากการติดตามและวัดผลการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง พบว่าต้นแปะทรงปลูกได้หยั่งรากลึก เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรง มีขนาดเส้นรอบวงลำต้น ณ ระดับความสูง 1.30 เมตร วัดได้ 45 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านสาขาแรกที่ความสูง 1.35 เมตร ลำต้นชูยอดสูงสง่าถึง 4.50 เมตร และแผ่พุ่มใบกว้างขวางครอบคลุมพื้นที่ถึง 4.0 เมตร ให้ร่มเงาและความร่มเย็นแก่อุทยานสมดังพระปณิธาน
ภาพต้นแปะทั้งที่เติบโต รวมถึงรายละเอียดของดอก ใบ ผล และเปลือกไม้ที่งดงามตามธรรมชาติ มิใช่เพียงแค่หลักฐานทางพฤกษศาสตร์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงเท่านั้น หากแต่ทุกตารางนิ้วของพุ่มใบและผืนดินแห่งนี้ ยังเป็นสัญลักษณ์อันสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาล ประดุจร่มเงาใหญ่ที่คอยปกป้อง บำรุงสิ่งแวดล้อม และให้ความร่มเย็นแก่หัวใจของประชาชนชาวไทยสืบไป
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