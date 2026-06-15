วธ. เปิด “เทศกาลศิลปะสงขลา เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น ครั้งที่ 4 ปี 2569“

กระทรวงวัฒนธรรม เปิด “เทศกาลศิลปะสงขลา เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น ครั้งที่ 4 ปี 2569“ (New Gen Connected Art Fest #4 2026) ชูแนวคิด “Bloom in Uncertainty : เมื่อชีวิตยังผลิบาน” ชวนค้นหาความหวังผ่านงานศิลปะร่วมสมัย สร้างพื้นที่เรียนรู้และศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ต่อยอดเมืองเก่าสู่พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางเสริมกิจ ชัยมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลศิลปะสงขลา เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น ครั้งที่ 4 ปี 2569 (New Gen Connected Art Fest #4 2026) โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม: เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City: Songkhla Old Town) โดยมี นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายธีรพจน์ จรูญศรี ผู้ก่อตั้งหอศิลป์สงขลาเเละประธานมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินเเห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2563 นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภัณฑารักษ์ ศิลปิน คณาจารย์สถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ เเละสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หอศิลป์สงขลา ถนนกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา
นางเสริมกิจ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ให้ความสำคัญกับการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการสนับสนุนพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างพลังทางสังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เทศกาลศิลปะสงขลากลายเป็นแบบอย่างสำคัญของการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
นางเสริมกิจ กล่าวอีกว่า มูลนิธิสงขลาเมืองเก่า และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันผลักดันและส่งเสริมงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลา ผ่านการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม (Culture Smart City) และการจัดเทศกาลศิลปะสงขลา “New Gen Connected Art Fest” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2564 จนสามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่สำคัญของการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
ทั้งนี้ สำหรับปีพ.ศ. 2569 เทศกาลจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Bloom in Uncertainty : เมื่อชีวิตยังผลิบาน” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แม้โลกจะกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนในหลากหลายมิติ ศิลปะและวัฒนธรรมยังคงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คน สร้างความเข้าใจในความแตกต่าง และเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ช่วยให้สังคมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบัน
โดยคณะภัณฑารักษ์ของเทศกาล ได้ร่วมกันตั้งคำถามว่า เมื่อโลกเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน คนรุ่นใหม่กำลังมองอนาคตอย่างไร และศิลปะจะช่วยให้เราเข้าใจความหวัง ความกังวล และความหมายของชีวิตในยุคสมัยนี้ได้อย่างไร เทศกาลศิลปะครั้งนี้จึงมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการตั้งคำถามต่ออนาคต เพื่อสะท้อนศักยภาพของมนุษย์ในการปรับตัว เติบโต และผลิบานท่ามกลางความไม่แน่นอน
นอกจากนี้ เทศกาลยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและเปิดพื้นที่แก่ศิลปินรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ โดยคัดเลือกผลงานจากทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อร่วมถ่ายทอดมุมมอง ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัย พร้อมแสดงศักยภาพบนเวทีสาธารณะ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการกระจายโอกาสทางวัฒนธรรม และการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันของคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ ผลงานที่นำมาจัดแสดงล้วนสะท้อนความคิด ความฝัน ความกังวล การค้นหาความหมายของการดำรงอยู่ และมุมมองต่อโลกของคนรุ่นใหม่ในบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละภูมิภาค ทำให้เทศกาลครั้งนี้ไม่เพียงเป็นพื้นที่จัดแสดงศิลปะร่วมสมัย แต่ยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้คน ชุมชน และประสบการณ์ร่วมของสังคมไทยในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง ผ่านพื้นที่จัดแสดงในย่านเมืองเก่าสงขลา โดยเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 16 สิงหาคม 2569
“ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา เทศกาลศิลปะสงขลาได้เติบโตขึ้นจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายศิลปิน จนกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลาให้เป็นพื้นที่แห่งศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ สะท้อนพลังของการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาเมืองบนฐานทุนทางวัฒนธรรม ขอชื่นชมมูลนิธิสงขลาเมืองเก่า โรงพยาบาลศิครินทร์ คณะภัณฑารักษ์ ศิลปินทุกท่าน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนเทศกาลศิลปะสงขลาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเเละเข้มเเข็ง หวังว่าเทศกาลแห่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เห็นถึงพลังของศิลปะและวัฒนธรรมในการพัฒนาเมือง สังคม และชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว
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