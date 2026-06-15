อช.ป่าหินงาม ชัยภูมิ ชวน “ชูถ้วยบอลโลก” พร้อมชมทุ่งดอกกระเจียว

ชูถ้วยบอลโลกก่อนใคร ไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศ แค่แวะมาที่ "อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม" จ.ชัยภูมิ
นักท่องเที่ยวสายรักธรรมชาติ ที่อยากตามกระแสฟุตบอลโลกแบบฉบับสายท่องเที่ยว เตรียมตัวไปชมทุ่งดอกกระเจียวสุดชุ่มฉ่ำ พร้อมเช็กอินถ่ายภาพสนุกๆกับ “เสาหิน” รูปถ้วยฟีฟ่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชี้พิกัดนักท่องเที่ยว แวะไปชม ที่ "อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม" จ.ชัยภูมิ
โดยระบุว่า รู้หรือไม่ว่าที่เมืองไทยก็มี "ถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัป" (FIFA World Cup Trophy) ซ่อนอยู่ท่ามกลางความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
พิกัดสุดอันซีน ที่ลานหินงาม ความตระการตานี้คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ใช้เวลานานนับล้านปี เกิดจากสายลมและสายฝนที่ค่อยๆ กัดเซาะเนื้อหินทรายในส่วนที่อ่อนกว่าออกไป จนกลายเป็นประติมากรรมโขดหินรูปร่างแปลกตาบนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ซึ่งไฮไลต์สำคัญก็คือ "เสาหิน" ที่มีรูปร่างคล้ายกับถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกนั่นเอง
ฟินต่อที่สอง ชมทุ่งดอกกระเจียว
นอกจากจะได้มาแชะภาพซ้อมรับถ้วยแชมป์ให้เข้ากับเทศกาลบอลโลกแล้ว ช่วงนี้ยังเป็นฤดูกาลของ "ทุ่งดอกกระเจียว" ที่กำลังบานสะพรั่งสวยงามต้อนรับทุกคนอยู่อีกด้วย เรียกว่ามาที่เดียวได้เก็บครบทุกบรรยากาศ
แอบเชียร์ทีมชาติไหนในใจไม่สำคัญ แต่ถ้าอยากมีรูปชูถ้วยแชมป์เท่ๆ ก่อนใคร ต้องมาซ้อมรับถ้วยกันที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ
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