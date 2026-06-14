สถิตในความทรงจำ ต้นเมเปิล “พระองค์ภา” ทรงปลูก อีกหนึ่งจุดไฮไลต์บนภูกระดึง

ร่มเงาแห่งพระบารมี ต้นเมเปิลที่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ทรงปลูก เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2553 วันนี้เติบโตสูงใหญ่เกือบ 8 เมตร ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเช็กอินไฮไลต์ของนักท่องเที่ยว ยามเมื่อต้นเมเปิลบนภูกระดึงพร้อมใจกันเปลี่ยนสีใบเป็น ส้ม แดง ในช่วงฤดูหนาว
“อุทยานแห่งชาติภูกระดึง” เปิดเผยข้อมูลว่า ทางอุทยานฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินเยือนบนยอดภูกระดึงถึง 2 ครั้ง นับเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าและความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงและประชาชนชาวจังหวัดเลย
ครั้งแรก เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเมื่อวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2537 ในการเสด็จครั้งนี้พระองค์ทรงปลูก “ต้นสนสามพันปี” ไว้เป็นที่ระลึกบนยอดภูกระดึง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2537 บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง
ส่วนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงครั้งที่ 2 ของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ คือ เมื่อวันที่ 30–31 มกราคม 2553 โดยพระองค์เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญบนยอดภูกระดึง อาทิ ผาหมากดูก ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ผาแดง ผาหล่มสัก และผานกแอ่น
ในการเสด็จฯ ครั้งนี้ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯทรงปลูก “ต้นก่วมแดง” หรือ “ต้นเมเปิล” ไว้เป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2553 บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง
วันนี้ต้นไม้ทั้งสองต้นที่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงปลูกบนภูกระดึง ยังคงเจริญเติบโตแข็งแรงท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์โดยจากข้อมูลการสำรวจและวัดขนาดต้นไม้ของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 ระบุว่า
ต้นสนสามพันปี ที่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯทรงปลูก ปัจจุบันมีความสูงประมาณ 6.90 เมตร มีขนาดรอบลำต้น 66 เซนติเมตร
ส่วนต้นเมเปิล ที่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯทรงปลูก ปัจจุบันมีความสูงประมาณ 7.90 เมตร และมีขนาดรอบลำต้น 57 เซนติเมตร
ทุก ๆ ปี ในช่วงฤดูหนาวราวเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศปีนั้น ๆ) ยามเมื่อต้นเมเปิลบนภูกระดึงพร้อมใจกันเปลี่ยนใบจากสีเขียวเป็นสีเหลือง ส้ม แดง สดใส เมเปิลทรงปลูกต้นนี้คืออีกหนึ่งไฮไลต์จุดเช็กอินของนักท่องเที่ยวบริเวณศูนย์ฯ วังกวาง ซึ่งได้สร้างความซาบซึ้งใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
สำหรับ “เมเปิล” (maple) หรือ “ก่วมแดง” หรือ “ไฟเดือนห้า” เป็นพืชในสกุลเมเปิล วงศ์เงาะ คำว่า “ก่วม” ใช้เรียกต้นไม้กลุ่มเมเปิลที่มีถิ่นกำเนิดในเเทบประเทศไทย เป็นคำภาษาไทย ไม่ได้มีความหมายรวมถึงเมเปิลทุกชนิดในโลก โดยในเมืองไทย มีเขตการกระจายพันธุ์แคบ พบตามป่าดิบเขาหรือตามริมลำธารบนภูเขาหินทราย ระดับความสูง 1300-2200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งพบในจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็นเช่น ดอยภูคา ถ้ำสะเกิน ภูหินร่องกล้า และภูหลวง ภูกระดึง เป็นต้น
ยามเมื่อใบเมเปิลบนภูกระดึงพร้อมใจกันเปลี่ยนสีในช่วงฤดูหนาวของทุก ๆ ปี ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ทางการท่องเที่ยวของผืนป่าแห่งนี้ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมสีสันความงามยามเมื่อใบเมเปิลเปลี่ยนสีกันเป็นจำนวนมาก
โดยไฮไลต์จุดชมเมเปิลเปลี่ยนสี (ตามธรรมชาติ) บนภูกระดึงนั้นก็อยู่ที่ บริเวณน้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกถ้ำใหญ่ และระหว่างเส้นทางบางจุด รวมถึงต้นเมเปิลที่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯทรงปลูกบริเวณศูนย์ฯ วังกวางตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
สำหรับต้นไม้ที่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯทรงปลูก ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง และที่อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ภูสอยดาว ภูเรือ ภูฝอยลม และวัดพระธาตุพนม ถือเป็นดังสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณ ความห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติ และพระปณิธานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทรงมีต่อประเทศไทย