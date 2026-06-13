“บึงฉวาก” ประกาศลดค่าเข้าชมสัตว์น้ำ 3 เดือน ถวายเป็นพระราชกุศล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พัชรกิติยาภา”

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากฯ ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พัชรกิติยาภา” เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 12 กันยายน 2569
เพจ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พัชรกิติยาภา” โดยเพจดังกล่าวได้ให้ข้อมูลว่า
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ (ปรับลดราคาค่าเข้าชม ) เป็นเวลา3เดือน ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 12 กันยายน 2569
- เด็กชาวไทยอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าชมฟรีทุกอาคาร ปลาน้ำจืด ปลาทะเลและบ่อจระเข้ชมฟรี
- ชาวไทยอายุ 13 - 59 ปี ค่าเข้าชมโซนปลาน้ำจืดอาคารหลังที่ 1-2 และโซนบ่อจระเข้ คนละ 10 บาท
ค่าเข้าชมโซนปลาทะเล อาคารหลังที่ 3 คนละ 50 บาท
- ผู้สูงอายุ 60 ปี แสดงบัตรประชาชนลงทะเบียนเข้าชมฟรี
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