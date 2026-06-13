ภาพแห่งความทรงจำ ครั้ง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พัชรกิติยาภา” เสด็จเยือน “สวนสัตว์พาต้า”

สวนสัตว์พาต้า เผยภาพแห่งความทรงจำ เมื่อครั้ง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พัชรกิติยาภา” ทรงเสด็จเยี่ยมชมสวนสัตว์พาต้า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2526 และทรงพระราชทานรางวัลแก่ “นกกระตั้วแสนรู้” ที่ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสร้องเพลง “ดา ดา ดา“ ขับกล่อมถวายแด่พระองค์ท่าน
เพจ สวนสัตว์พาต้า เผยภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้ง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พัชรกิติยาภา” ทรงเสด็จเยี่ยมชมสวนสัตว์พาต้า โดยเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความน้อมอาลัยว่า
หนึ่งในภาพสำคัญที่สุด ที่มีโอกาสบันทึกไว้
และยังคงตรึงใจ พวกเราชาวสวนสัตว์พาต้า
คือภาพเมื่อครั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเสด็จเยี่ยมชมสวนสัตว์พาต้า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2526 และทรงพระราชทานรางวัล แก่นกกระตั๊วแสนรู้ ที่ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาส ร้องเพลง “ ดา ดา ดา “ ขับกล่อมถวายแด่พระองค์ท่าน
ซึ่งถือเป็นภาพเหตุการณ์แห่งเกียรติประวัติครั้งสำคัญ ที่สร้างความสุขและรอยยิ้มในทุกครั้งของการเล่าขานสืบทอดเหตุการณ์อันสำคัญที่สุด เมื่อแรกเริ่มก่อตั้งสวนสัตว์พาต้า
ด้วยความน้อมสำนึก ในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ….. และขอน้อมพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
… สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและทีมงานบริษัท สวนสัตว์พาต้า จำกัด
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