สำนักพระราชวัง แจ้งปิดการเข้าชม "พระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว" 13-19 มิ.ย. 69

สำนักพระราชวัง แจ้งปิดการเข้าชม "พระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว" ระหว่าง 13-19 มิ.ย. 69 เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน 2569 ดังนี้
– พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
– พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป และลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.
– งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
– งดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่วันที่ 13-19 มิถุนายน 2569
โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์
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