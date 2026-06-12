ย้อนรอยพระจริยวัตร เมื่อครั้ง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พัชรกิติยาภา” เสด็จเยือน “ภูเรือ”

อุทยานแห่งชาติภูเรือ เผยภาพแห่งความทรงจำ เมื่อครั้ง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พัชรกิติยาภา” ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มายังอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 9-11 ม.ค. 2558 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่ยอดภูเรือ เพื่อทอดพระเนตรพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ จุดชมวิวผาโหล่นน้อย อีกทั้งยังได้ทรงปลูกต้นพะยูงและต้นสนสามใบ โดยต้นไม้ทั้งสองต้นยังคงเจริญเติบโตเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำอันทรงคุณค่ายิ่งแก่ผืนป่าแห่งนี้
เพจ อุทยานแห่งชาติภูเรือ เผยภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้ง “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ พัชรกิติยาภา” เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความน้อมอาลัยว่า
สถิตในความทรงจำอันเป็นมิ่งขวัญแห่งผืนป่าภูเรือ ย้อนรอยพระจริยวัตร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและพระจริยวัตรอันงดงาม เนื่องในโอกาสย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์อันเป็นมหามงคล เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มายังอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้น เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินจากสำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอภูเรือ และประทับแรม ณ เรือนประทับอุทยานแห่งชาติภูเรือ
ต่อมาในวันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่ยอดภูเรือ เพื่อทอดพระเนตรพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ จุดชมวิวผาโหล่นน้อย และจุดชมวิวสูงสุดของอุทยานแห่งชาติภูเรือ พร้อมทั้งทรงปลูกต้นสนสามใบ (Pinus kesiya Royle ex Gordon) ไว้ ณ บริเวณยอดภูเรือ เพื่อเป็นที่ระลึกแห่งการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น
จากนั้น เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้ทรงปลูกต้นพะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) ณ บริเวณเรือนประทับอุทยานแห่งชาติภูเรือ ร่วมกับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับจังหวัดหนองบัวลำภู โดยต้นไม้ทั้งสองต้นยังคงเจริญเติบโตเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำอันทรงคุณค่ายิ่งแก่ผืนป่าแห่งนี้
ครั้นเมื่อหวนรำลึกถึงวาระอันเป็นมหามงคลแห่งการเสด็จพระราชดำเนิน ภาพแห่งพระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับแน่นอยู่ในความทรงจำของคณะเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จ นับเป็นความปลาบปลื้มและสำนึกในพระเมตตาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและผืนป่าธรรมชาติของประเทศ อันเป็นแบบอย่างแห่งพระราชจริยวัตรอันงดงาม ซึ่งจะดำรงอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนาน
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
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