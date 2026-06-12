ลามายา เขาใหญ่ (Lamaya Khaoyai) หรูหราในสไตล์ชนเผ่า พร้อมโชว์สุดอลังการ

รูปปั้นขนาดมหึมาราวกับเป็นเทพเจ้าแห่งชนเผ่าในดินแดนลึกลับที่เปล่งประกายแสงสีเสียงได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ นับเป็นจุดขายที่ใครต่อใครอยากเดินทางมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ชิมและชมการแสดงที่ “ลามายา เขาใหญ่” (Lamaya Khaoyai) แลนด์มาร์กหรูหราในสไตล์ชนเผ่า
หลังจากเปิดตัวมาได้กว่า 2 ปี “ลามายา เขาใหญ่" (Lamaya Khaoyai) ก็กลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของนักท่องเที่ยวสายกิน สายอาร์ต ที่ต้องการมาสัมผัสกลิ่นอายของร้านอาหารที่ดึงเอาวัฒนธรรมชนเผ่า อาหารฟิวชั่น และการแสดงโชว์สุดอลังการมาเป็นจุดขาย แถมยังห่างจากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพียง 10 นาที
แลนด์มาร์กสไตล์วัฒนธรรมชนเผ่า
ลามายาเป็นส่วนหนึ่งของ ลามายา & ลาโค่ กรุ๊ป ที่มุ่งสร้างจุดหมายปลายทางแนว “destination experience” สร้างประสบการณ์สนุกระดับโลก รวมถึงธีมปาร์คและโชว์ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดปี
ร้านอาหารและบาร์แห่งนี้จึงกลายเป็นจุดหมายยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องแวะเวียนมาเยือน ตอบโจทย์ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคู่รัก ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบการถ่ายรูปและปาร์ตี้ในบรรยากาศ Jungle vibe โดดเด่นด้วยผลงานการออกแบบที่ผสานระหว่างธีม ชนเผ่ามายา-บาหลี และแอฟริกันซาฟารี
แต่ละโซนเล่าเรื่องราวราวกับกำลังเดินทางผ่านหมู่บ้านชนเผ่าในป่าดงดิบโบราณ ให้อารมณ์คล้ายฉากในภาพยนตร์สุดคลาสสิกอย่าง “อินเดียน่า โจนส์” ซึ่งจุดขายที่สะดุดตามากที่สุด ต้องยกให้กับรูปปั้นเทพธิดามายาสูง 20 เมตร ที่ตระหง่านงามตรงกลางร้าน โดยเฉพาะในเวลากลางคืนจะมีการแสดง Might mapping Show จัดเต็มทั้งแสงสีเสียงที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่พลาดจับจองมาถ่ายภาพและคลิปกันอย่างคึกคัก
โครงสร้างของ “ลามายา” เลือกใช้ไม้ไผ่และวัสดุธรรมชาติทอเกี่ยวกันเป็นชั้น สร้างความรู้สึกแบบชนเผ่าในผืนป่า ผสมผสานกับองค์ประกอบศิลปะอย่างประติมากรรมขนาดใหญ่ โคมไฟ และองค์ประกอบของวัฒนธรรมต่างๆ แบ่งเป็นโซน เช่น Village Zone: พื้นที่ประสบการณ์วัฒนธรรมชนเผ่า, Canopy Zone: บ้านต้นไม้ในป่า, Eden Zone: สวนเขียวชอุ่ม และ Sunset Zone: จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก
อาหารฟิวชั่นหรู แนวฟาร์มทูเทเบิล
ลามายา พร้อมเสิร์ฟอาหารรูปแบบ Farm-to-Table คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่จากท้องถิ่นเขาใหญ่และนำเข้า ในช่วงกลางวันเป็นสไตล์ไทย-อิตาเลียน ส่วนกลางคืนเปลี่ยนเป็น สเต็กเฮ้าส์ และอาหารตะวันตก
เมนูเด็ดแนะนำ เช่น สเต็กพรีเมี่ยม ปิ้งสุกพอดีตามสั่ง เนื้อนุ่มช่ำ น้ำเกรวี่รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟคู่สลัดสด, สปาเก็ตตี้ซอสหมึกดำ หมึกสด ซอสเข้มข้นเข้าเนื้อเส้นสปาเก็ตตี้, ปลากะพงย่าง ในซอสเข้มข้น เสิร์ฟพร้อมผักสดรสชาติคลีน, พาสต้าอัลเดนเต้ หอมทรัฟเฟิลเข้มข้น, ผัดทะเลพริกกระเทียม กุ้ง ปลาหมึก หอยแมลงภู่ เสิร์ฟพร้อมขนมปังปิ้ง เป็นต้น
โดยราคาอาหารระดับพรีเมียมอยู่งบประมาณ 500-2,000+ บาทต่อคน
โชว์อลังการ แนว Jungle Club Party
นอกจากอาหารอร่อยแล้ว จุดขายสำคัญของลามายา อยู่ที่การแสดงและโชว์ ที่จัดเต็มในรูปแบบ Light & Sound ด้วยเทคโนโลยี Mapping บนรูปปั้นเทพธิดาขนาดใหญ่ตรงกลางร้าน และพื้นที่รอบๆ ซึ่งจะเริ่มโชว์เวลาประมาณ 19:00 น. เป็นช่วงสั้นๆ แค่ 5 นาที แต่ก็ตื่นตาตื่นใจแน่นอน
โดยเฉพาะวันสุดสัปดาห์และวันหยุดพิเศษนั้น แทบจะต้องหามุมจองถ่ายโชว์ไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีโชว์การแสดง ดีเจ คอนเสิร์ต Special Event เต็มรูปแบบจากนักร้องดังสลับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ชมอย่างสม่ำเสมอ
ที่อยู่: 369 ถ.ธนรัตน์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร: 08-0749-6555 www.lamayakhaoyai.com
เวลาเปิด: 11:00 - 23:00 (ศุกร์-เสาร์ ปิดดึก)
facebook.com/Lamayakhaoyai