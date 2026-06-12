สัมผัสรสชาติอาหารสเปนใน "บุฟเฟต์นานาชาติ" มื้อค่ำ ณ ห้องอาหารเปรมประชากร

สัมผัสเสน่ห์แห่งรสชาติจากแดนกระทิงดุ กับเทศกาลอาหารสเปน ตลอดเดือน มิถุนายนนี้ เฉพาะมื้อค่ำเท่านั้น พบกับเมนูต้นตำรับยอดนิยมที่รังสรรค์โดยเชฟมากประสบการณ์ อาทิ กุ้งผัดกระเทียมหอมกรุ่น (กัมบาส อัล อาฮิโย), มันฝรั่งทอดสไตล์สเปน (ปาตาตัส บราวาส), โครเกต์ไส้โชริโซ, ลูกชิ้นหมูสูตรสเปน (พอร์ก อัลบอนดิกัส), หอยแมลงภู่ซอสน้ำมะกอกสเปน,หอยลายในซอสไวน์ขาว และ ขนมปังกรอบเสิร์ฟพร้อมมะเขือเทศ และแฮมเซอร์ราโน ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับหลากหลายรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเมดิเตอร์เรเนียน ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและการบริการระดับมาตรฐานโรงแรมชั้นนำ เติมเต็มค่ำคืนแห่งความสุขด้วยประสบการณ์ความอร่อยที่ไม่ต้องบินไกลถึงสเปน ณ ห้องอาหารเปรมประชากร โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ สำรองที่นั่งโทร 02-5755599
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