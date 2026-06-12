"โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์" หนึ่งในจุดหมายปลายทางด้าน MICE แบบครบวงจรชั้นนำของกรุงเทพฯ

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้าน MICE แบบครบวงจรชั้นนำของกรุงเทพฯ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ รองรับตั้งแต่การประชุมคณะผู้บริหารไปจนถึงงานประชุมนานาชาติขนาด 6,000 คน ด้วยศักยภาพด้านสถานที่ ความสะดวกในการเดินทาง และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดงานที่ครบครัน
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ฯ ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้าน MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) แบบครบวงจรชั้นนำของกรุงเทพฯ ด้วยพื้นที่จัดงานรวมกว่า 10,000 ตารางเมตร ห้องพักและห้องสวีทจำนวน 505 ห้อง พร้อมการเชื่อมต่อโดยตรงสู่ย่านธุรกิจ การค้า การช้อปปิ้ง และระบบคมนาคมใจกลางเมืองอย่างสะดวกสบาย
สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่เหนือศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หนึ่งในศูนย์การค้าและไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย สามารถรองรับงานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การประชุมผู้บริหาร โปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Programme) การประชุมวิชาการนานาชาติ งานแสดงสินค้า งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ งานกาล่าดินเนอร์ ตลอดจนกิจกรรมองค์กรขนาดใหญ่ โดยรองรับผู้เข้าร่วมงานได้ตั้งแต่ 10 ถึง 6,000 คน ภายในสถานที่เดียว
มร.โรเบิร์ต เมาเรอร์ เลิฟเลอร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ และรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้จัดงานไม่ได้มองหาเพียงสถานที่ประชุมเท่านั้น แต่ยังต้องการจุดหมายปลายทางที่สามารถตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบาย การเชื่อมต่อ การเข้าพัก ร้านอาหาร และประสบการณ์ที่น่าประทับใจในสถานที่เดียวกัน อีกทั้งสามารถรองรับงานได้ตั้งแต่การประชุมระดับผู้บริหารไปจนถึงการประชุมนานาชาติที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 6,000 คน พร้อมการเข้าถึงย่านธุรกิจและไลฟ์สไตล์ที่มีความคึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ และด้วยความต้องการจัดงานในกรุงเทพฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราพร้อมสนับสนุนผู้จัดงานด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ความเชี่ยวชาญ และความยืดหยุ่น เพื่อให้งานทุกขนาดประสบความสำเร็จ"
ความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติสำคัญในช่วงที่ผ่านมา ได้ช่วยตอกย้ำบทบาทของสถานที่แห่งนี้ในอุตสาหกรรมการประชุมระดับโลก โดยในปี 2567 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 18 ของ Asia Pacific Society of Cardiovascular and Interventional Radiology (APSCVIR) ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีร่วมรักษาชั้นนำจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่จัดงาน Global Spine Congress 2024 หนึ่งในงานประชุมด้านกระดูกสันหลังที่สำคัญที่สุดของโลก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน วิทยากรกว่า 600 คน จาก 59 ประเทศ และการประชุมวิชาการมากกว่า 120 หัวข้อ ควบคู่กับนิทรรศการที่รวบรวมนวัตกรรมล่าสุดด้านการดูแลรักษากระดูกสันหลังจากทั่วโลก
หัวใจสำคัญของโรงแรมนี้คือ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมที่ใหญ่ที่สุดในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ โดยได้รับการออกแบบเพื่อรองรับงานระดับนานาชาติขนาดใหญ่ ด้วยรูปแบบการจัดพื้นที่ที่ยืดหยุ่น เทคโนโลยีการจัดงานที่ทันสมัย และทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลกิจกรรมทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก
Convention Hall เป็นพื้นที่จัดงานหลักของศูนย์ประชุม ด้วยห้องโถงขนาดใหญ่แบบไร้เสากลาง รองรับผู้เข้าร่วมได้มากกว่า 5,000 คน พร้อมระบบภาพ แสง และเสียงระดับมืออาชีพ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อรองรับการประชุม งานแสดงสินค้า คอนเสิร์ต งานเปิดตัวสินค้า และกิจกรรมองค์กรต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย โดยมีพื้นที่ Pre-function ขนาด 1,291 ตารางเมตร และพื้นที่ Atrium เพิ่มเติมอีก 385 ตารางเมตร สำหรับการลงทะเบียน การจัดนิทรรศการ กิจกรรมสร้างเครือข่าย และการนำเสนอแบรนด์ของผู้สนับสนุนงาน
สำหรับงานกาล่าดินเนอร์ งานประชุม และกิจกรรมองค์กรระดับพรีเมียม World Ballroom มอบบรรยากาศหรูหราด้วยห้องบอลรูมไร้เสากลาง เพดานสูง ผนังกั้นเก็บเสียง ระบบฉายภาพขนาดใหญ่ และอุปกรณ์แสงสีเสียงครบครัน พร้อมพื้นที่ Pre-function ขนาด 706 ตารางเมตร ที่มองเห็นวิวกรุงเทพฯ เหมาะสำหรับงานเลี้ยงรับรอง พิธีมอบรางวัล การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ
Lotus Suites ประกอบด้วยห้องประชุมจำนวน 15 ห้อง ขนาดตั้งแต่ 58–412 ตารางเมตร รองรับผู้เข้าร่วมงานได้ตั้งแต่ 10–400 คน พร้อมอุปกรณ์ภาพและเสียงครบครัน และแสงธรรมชาติในบางห้อง เหมาะสำหรับการสัมมนา การประชุมกลุ่มย่อย การฝึกอบรม การประชุมผู้บริหาร และงานส่วนตัวต่าง ๆ โดยมีพื้นที่ Pre-function ขนาด 809 ตารางเมตร รองรับการลงทะเบียน การจัดแสดงสินค้า และกิจกรรมสร้างเครือข่าย
สำหรับการประชุมกลุ่มขนาดเล็ก M23 ให้บริการห้องประชุมผู้บริหารจำนวน 4 ห้อง ที่ได้รับแสงธรรมชาติ รองรับผู้เข้าร่วม 18–50 คน เหมาะสำหรับการประชุมคณะกรรมการ เวิร์กชอป การวางกลยุทธ์องค์กร และการประชุมเชิงผู้นำที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูง
นอกเหนือจากพื้นที่จัดงาน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ยังมีห้องพักและห้องสวีทรวม 505 ห้อง พร้อมห้องอาหารและบาร์ชื่อดัง ได้แก่ Red Sky, CRU Champagne Bar, UNO MAS, COCOA XO, Ventisi, Tea & Tipple และ Mill & Co. ซึ่งช่วยต่อยอดประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานผ่านกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยงรับรองลูกค้า และประสบการณ์พิเศษต่าง ๆ ภายในจุดหมายปลายทางเดียวกัน
ด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และทางเดินลอยฟ้าที่เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้า BTS รวมถึง Airport Rail Link ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินทางระหว่างที่พัก สถานที่จัดประชุม ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง และความบันเทิงได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมรองรับการจัดงานด้วยมาตรฐานระดับสากลรวมถึงการรับรอง ISO 20121 Sustainable Event Management ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน ส่งผลให้โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางชั้นนำของเอเชียสำหรับการจัดประชุม นิทรรศการ และงานองค์กรระดับนานาชาติ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 100 1234 หรืออีเมล cgcwsales@chr.co.th
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