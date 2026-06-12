"ซีฟูดบุฟเฟต์ริมชายหาด" ทุกคืนวันพุธ พร้อมโชว์ควงไฟสุดเร้าใจ ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต

โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต ชวนสัมผัสค่ำคืนแห่งความสุขท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลอันงดงาม กับ “Seafood Buffet” ริมชายหาดทุกคืนวันพุธ ตั้งแต่เวลา 18.30-22.00 น. ที่พร้อมเติมเต็มทุกประสาทสัมผัส ทั้งรสชาติอาหารทะเลสดใหม่ระดับพรีเมียมและโชว์การแสดงควงไฟสุดตระการตาที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ในราคาท่านละ 1,100 บาท++ (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี รับส่วนลดพิเศษครึ่งราคา) ตั้งแต่วันนี้ถึงตุลาคม 2569
ดื่มด่ำกับ ซีฟูดบุฟเฟต์ สุดอลังการที่คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่จากทะเล ไม่ว่าจะเป็นกุ้งตัวโต หอยสด ปูเนื้อหวานแน่น และปลาคุณภาพเยี่ยมส่งตรงจากท้องทะเล ปรุงสดใหม่แบบจานต่อจานในหลากหลายเมนูด้วยทีมเชฟมืออาชีพ ทั้งซีฟูดออนไอซ์ เมนูย่างกลิ่นหอมกรุ่น ที่รับประทานกับน้ำจิ้มซีฟูดรสจัดจ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยังมาพร้อมกับสลัดบาร์ และเมนูนานาชาติที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน ทั้งอาหารตะวันตกและอาหารไทยที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเสิร์ฟความอร่อยแบบไม่อั้นในทุกสัปดาห์ ท่ามกลางสายลมทะเลและวิวสุดโรแมนติก
ยิ่งไปกว่านั้น ในคืนวันพุธสุดพิเศษนี้ยังมาพร้อมอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญกับ การแสดงโชว์ควงไฟริมชายหาดสุดอลังการจากทีมนักแสดงมืออาชีพ ที่ถ่ายทอดลีลาการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจ ผ่านแสงไฟระยิบระยับ และท่วงทำนองดนตรีสุดเร้าใจ มาสร้างบรรยากาศแห่งความตื่นเต้นตลอดค่ำคืน เปลี่ยนมื้อเย็นธรรมดาให้กลายเป็นประสบการณ์ดินเนอร์ริมทะเลที่ทั้งอิ่มอร่อยและน่าประทับใจอย่างแท้จริง
สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต โทร. 076-391-123 ต่อ 133 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.capepanwa.com/offers/seafood-buffet
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