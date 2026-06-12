ยกระดับผลไม้ GI นครปฐม สู่เมนูพรีเมียมรับหน้าฝน ณ อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์

อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์ ยกระดับผลไม้ GI นครปฐม สู่เมนูพรีเมียมรับหน้าฝน พร้อมจัดแคมเปญ ‘SOMTUM DAY’ แซ่บซี๊ดราคาพิเศษ 66 บาท เฉพาะ 16 และ 26 มิ.ย. นี้
“อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์” แลนด์มาร์คริมทะเลสาบเมืองทองธานี เปิดตัวแคมเปญ “Special Selections” นำเสนอ 2 เมนูพิเศษที่รังสรรค์จากผลไม้คุณภาพระดับ GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ส่งตรงจากสวนเกษตรกร จังหวัดนครปฐม ยกระดับรสชาติพื้นถิ่นสู่ประสบการณ์อาหารสไตล์พรีเมียม ควบคู่กันนั้น ร้านยังส่งต่อความแซ่บสุดคุ้ม ด้วยโปรโมชั่น “SOMTUM DAY” ขนทัพส้มตำยอดฮิตมาหั่นราคาเหลือเพียง 66 บาท/เมนู เฉพาะวันที่ 16 และ 26 มิถุนายน 2569 เท่านั้น รับรสชาติแห่งฤดูกาลได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2569
แคมเปญที่ 1 — Special Selections: ยกระดับผลไม้ GI สู่จานอาหารพรีเมียม
ทีมเชฟแห่งอิมแพ็ค เลคฟร้อนท์ คัดสรรผลไม้เกรดพรีเมียม 2 ชนิดจากสวนเกษตรกรนครปฐม ได้แก่ ฝรั่งไส้แดงสามพราน เนื้อกรอบ สีชมพูแดงสดสะดุดตา กลิ่นหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ และ ส้มโอขาวน้ำผึ้งนครชัยศรี รสหวานอมเปรี้ยวกลมกล่อม เนื้อฉ่ำวาว ทั้งสองถูกปรุงผสมเป็น 2 เมนูเด็ดที่สดชื่นและเต็มไปด้วยรสชาติแห่งฤดูกาล
ตำผลไม้รวม — 240 บาท (รวม VAT 7% และค่าบริการ 10%)
ผลไม้ GI คัดเกรดพรีเมียมจากนครปฐม คลุกเค้ากับน้ำตำสูตรเด็ดรสจัดจ้านครบ เปรี้ยว หวาน เผ็ด เสริมความสดชื่นได้อย่าง ลงตัว สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้
ยำส้มโอกุ้งสด — 295 บาท (รวม VAT 7% และค่าบริการ 10%)
ส้มโอขาวน้ำผึ้งแกะสดใหม่ เนื้อฉ่ำอวบ คลุกเค้าเครื่องยำสูตรไทยแท้ แต่งหน้าด้วยกุ้งสดตัวโตเนื้อเด้ง เต็มคำเต็มรสชาติ สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้
ช่วงเวลาและรายละเอียด — Special Selections
ระยะเวลา : ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2569
เมนูที่เข้าร่วม : ตำผลไม้รวม (240 บาท) | ยำส้มโอกุ้งสด (295 บาท)
ราคา : รวมค่าบริการ 10% และ VAT 7% เรียบร้อยแล้ว
โปรโมชั่นร่วม : สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
แคมเปญที่ 2 — SOMTUM DAY: แซ่บสุดคุ้ม 66 บาท เฉพาะ 2 วันเท่านั้น!
เอาใจสายแซ่บตัวจริงให้ได้ซี๊ดซ้าดสบายกระเป๋า อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์ มอบความพิเศษขั้นสุดเฉพาะ 16 และ 26 มิถุนายน 2569 กับโปรโมชั่น “SOMTUM DAY” ขนทัพส้มตำยอดฮิตถึง 7 เมนู ในราคาพิเศษเพียง 66 บาท/เมนู จากราคาปกติสูงสุด 125 บาท — ประหยัดได้สูงสุดถึง 47%
7 เมนูส้มตำร่วมรายการ
ตำไทย 66 บาท (ราคาปกติ 100 บาท)
ตำไทยไข่เค็ม 66 บาท (ราคาปกติ 125 บาท)
ตำไทยใส่ปู 66 บาท (ราคาปกติ 125 บาท)
ตำซั่วขนมจีน 66 บาท (ราคาปกติ 125 บาท)
ตำข้าวโพดไข่เค็ม 66 บาท (ราคาปกติ 125 บาท)
ตำหลวงพระบาง 66 บาท (ราคาปกติ 125 บาท)
ตำปูปลาร้า 66 บาท (ราคาปกติ 125 บาท)
เงื่อนไขโปรโมชั่น SOMTUM DAY
วันใช้สิทธิ์ : 16 และ 26 มิถุนายน 2569 เท่านั้น
ราคาพิเศษ : 66 บาท/เมนู (รวมค่าบริการ 10% และ VAT 7% แล้ว)
จำกัดต่อเมนู : 5 เสิร์ฟ / วัน
จำกัดต่อบิล : สูงสุด 3 เมนู / โต๊ะ
รูปแบบบริการ : Dine-in เท่านั้น (ไม่รวม Delivery)
ใช้ร่วมโปรฯ อื่น : ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
มาร่วมสัมผัสความอร่อยท่ามกลางบรรยากาศดีๆ และทัศนียภาพอันงดงามริมทะเลสาบเมืองทองธานี ไม่ว่าจะเลือกสดชื่นไป กับเมนูผลไม้ GI หรือเลือกแซ่บสุดคุ้มในวัน SOMTUM DAY ได้ที่ “อิมแพ็ค เลคฟร้อนท์” เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 16.00 – 24.00 น.
ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่ง: โทรศัพท์: 02-033-1851, หรือผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค: IMPACT Lakefront, LINE Official: impactlakefront และสำรองที่นั่งโดย Walk-in ได้ หรือสำรองล่วงหน้าทางโทรศัพท์และ LINE
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