ต้อนรับฤดูกาลแห่งความสดใสด้วย "Summer Reverie Afternoon Tea"

โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านสัมผัสเสน่ห์แห่งฤดูร้อนผ่าน Summer Reverie Afternoon Tea ประสบการณ์น้ำชายามบ่ายตามฤดูกาลที่รังสรรค์โดย Pastry Chef Fabrizio Zarate ถ่ายทอดความสดชื่นและสีสันของผลไม้ฤดูร้อนที่กำลังอยู่ในช่วงรสชาติสมบูรณ์ที่สุด ผ่านการนำเสนอที่เปี่ยมด้วยความสมดุล ความสดใหม่ และความละเมียดละไมของรสชาติ โดยพร้อมให้บริการ ณ The Living Room ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2569
ได้รับแรงบันดาลใจจากชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สวนฤดูร้อนในยุโรป และบรรยากาศแห่งการพักผ่อนในเขตร้อน เมนูนี้นำเสนอผลไม้ตามฤดูกาลหลากหลายชนิด อาทิ พีช เชอร์รี่อามาเรนา มะม่วง มะเดื่อ เสาวรส แอปริคอต และสตรอว์เบอร์รี ซึ่งได้รับการคัดสรรเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของรสชาติในแต่ละช่วงเวลาอย่างแท้จริง
เมนูคาวเริ่มต้นด้วย Peach & Parma Harmony ที่ผสานริคอตตาชีสและพาร์มาแฮมอย่างลงตัว และ Strawberry Hamachi Crostini ที่นำฮามาจิบ่มรสส้มมาจับคู่กับถั่วลันเตา เฟนเนล และมะกอกดำ ก่อนต่อเนื่องสู่คอลเลกชันขนมหวานที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของผลไม้ผ่านเทคนิคการทำขนมอันประณีตและมิติของเนื้อสัมผัสที่หลากหลาย
ไฮไลต์ของเมนูประกอบด้วย Coconut Paradise ที่ผสานมูสมะพร้าวกับคอมโพตมะม่วงและเสาวรส และ Apricot Jasmine ที่จับคู่จัสมินชองตีญีกับแอปริคอตและอัลมอนด์พราลีน สร้างลำดับรสชาติที่ค่อย ๆ พัฒนาอย่างกลมกล่อมจากความเบาบางสู่ความลุ่มลึก
แขกทุกท่านจะได้รับการต้อนรับด้วยชาพีชใสที่เสริมด้วยโฟมพีชและเชอร์รี่อามาเรนา ก่อนปิดท้ายด้วย Fraisier ขนมสำหรับแบ่งปันที่โดดเด่นด้วยครีมดอกซากุระ สตรอว์เบอร์รีสด และ Japanese sponge roulade ซึ่งเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของประสบการณ์ยามบ่ายนี้
เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความรื่นรมย์ แขกยังสามารถเลือกสรรขนมซิกเนเจอร์เพิ่มเติมจาก Tea Cake Trolley ที่นำเสนอภายในห้องอาหาร
Summer Reverie Afternoon Tea ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2569 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ The Living Room ชั้น 9 โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ
ราคา 3,000 บาท++ ต่อชุด สำหรับ 2 ท่าน พร้อมตัวเลือกในการยกระดับประสบการณ์ด้วย Bollinger Special Cuvée Brut Champagne (375 มล.) ในราคาเพิ่มเติม 2,400 บาท++ หรือแบบแก้ว (125 มล.) ราคา 850 บาท++
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2012-1234, LINE @parkhyattbangkok หรืออีเมล bkkph.fb.reservations@hyatt.com
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