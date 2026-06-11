หนึ่งเดียวในโลก "ผีตาโขน" งานบุญแห่งสีสันและความสนุกสนาน 20-22 มิ.ย. นี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานและสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ มรดกทางวัฒนธรรมแห่งดินแดนอีสาน ใน “งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2569”
งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน นับเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธา และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวอำเภอด่านซ้าย โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานตำนานพระเวสสันดรชาดก และน้อมรำลึกถึงความเชื่อเรื่อง “พระอุปคุต” พระผู้คุ้มครองปกปักรักษาและประทานความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ชุมชน
สำหรับกำหนดการและพิธีกรรมสำคัญ (ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2569)
- พิธีเบิกพระอุปคุต และพิธีงมพระอุปคุต: ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำหมัน เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ หออุปคุต วัดโพนชัย
- พิธีบายศรีสู่ขวัญ: พิธีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียม รวมถึงพิธีสู่ขวัญพระเวสสันดร
- ขบวนแห่ผีตาโขน: ชมความตื่นตาตื่นใจของขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง หรือขบวนแห่ผีตาโขน เอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โด่งดังไปทั่วโลก
- พิธีบูชาและงานบุญ: พิธีจุดบั้งไฟขอฝนตามประเพณีโบราณ, พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขนน้อยและผีตาโขนใหญ่ลงสู่แม่น้ำหมัน เพื่อเป็นการลอยเคราะห์และความทุกข์โศก, และร่วมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติในพิธีแห่กัณฑ์หลอน
รายละเอียดการจัดงาน วันที่ : 20 - 22 มิถุนายน 2569 ณ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย และวัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
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