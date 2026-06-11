"อิงฟ้า วราหะ" นำขบวนนางรำกว่า 3,000 ชีวิต เปิดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช 2569

นครพนมเตรียมจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคมนี้ ณ ลานแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง โดยมี "อิงฟ้า วราหะ" ร่วมเป็นผู้นำขบวนนางรำกว่า 3,000 ชีวิตในพิธีเปิด พร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ถนนคนเดิน สินค้า OTOP และการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอด 7 วัน 7 คืน
จังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงาน “บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2569” ณ บริเวณลานแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช ริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 7-13 กรกฎาคม 2569 เพื่อสืบสานความเชื่อ ความศรัทธา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม
สำหรับพิธีเปิดในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ถือเป็นไฮไลต์สำคัญของงาน โดยจะมีขบวนนางรำกว่า 3,000 ชีวิตร่วมประกอบพิธีบวงสรวง นำขบวนโดย “อิงฟ้า วราหะ” นักแสดงและนางงามชื่อดัง พร้อมร่วมชมความงดงามของพานบายศรีต้นใหญ่พิเศษสูง 7.7 เมตร ในโทนสีฟ้า ซึ่งจัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานในปีนี้
ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 7 วัน 7 คืน จะมีขบวนนางรำจากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงศิลปิน นักแสดง และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมรำถวายองค์พญาศรีสัตตนาคราชในแต่ละวัน สร้างสีสันและความคึกคักให้กับงานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงาน แม้ไม่ได้เตรียมตัวฝึกซ้อมการรำมาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมรำขอพรองค์ปู่พญานาคได้ โดยในช่วงเพลงรำลำดับที่ 5 และ 6 จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมรำบูชาได้อย่างอิสระ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่
ภายในงานยังมีถนนคนเดินนครพนม คาราวานสินค้า OTOP จากฝั่งไทยและแขวงคำม่วน สปป.ลาว การนำเสนออัตลักษณ์วิถีชีวิต 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ การสาธิตเมนูอาหารท้องถิ่นหาทานยากภายใต้แนวคิด “The Lost Taste รสชาติ...ที่หายไป” จำนวน 5 เมนู กิจกรรมเวิร์กช็อปการทำบายศรี รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมและหมอลำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชมฟรีตลอดทั้ง 7 คืน
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