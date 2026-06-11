บัตรคนจน-ไทยช่วยไทยพลัส เที่ยวฟรี! สนุกไม่อั้นทั้งวัน 11 มิ.ย. – 5 ก.ค.นี้ ที่สยามอะเมซิ่งพาร์ค

สยามอะเมซิ่งพาร์คเปิดโปรใจใหญ่ ชวนกันมาเที่ยวฟรี!! ผู้ถือบัตร “สวัสดิการแห่งรัฐ” และผู้ได้รับสิทธิ์ “ไทยช่วยไทยพลัส” 11 มิ.ย. – 5 ก.ค. 69 นี้ พร้อมผู้ติดตามสูงสุด 3 คน เหลือเพียงคนละ 300.- (ปกติ 1,000.-)
เพราะเราเชื่อว่าการพักผ่อนและการมีความสุขร่วมกันคือสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน วางความเครียดไว้แล้วออกมากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศกัน สยามอะเมซิ่งพาร์คอยากให้คนไทยได้เที่ยว แสดงสิทธิ์ “สวัสดิการแห่งรัฐ” (แสดงบัตรตัวจริงหรือสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” พร้อมบัตรประชาชน) และสิทธิ์ “ไทยช่วยไทยพลัส” (แสดงหลักฐานในแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” พร้อมแสดงบัตรประชาชน) รับบัตรหน้าเคาน์เตอร์ ไม่ต้องจองล่วงหน้า เที่ยวฟรีได้เลย!! สนุกชุ่มฉ่ำในสวนน้ำ ทะเลเทียมใหญ่ที่สุดในโลก รับรองโดย กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส พร้อมสไลเดอร์และเครื่องเล่นทางน้ำหลากหลายชนิด กรี๊ดให้สุดเสียงในสวนสนุก สุดมันส์กับเครื่องเล่นระดับโลกมากมาย อาทิ บูมเมอแรง รถไฟเหาะตีลังกาถอยหลัง ล็อกฟลูม ล่องแก่งขนาดใหญ่ยอดนิยม ไซแอมทาวเวอร์ หอคอยชมวิวสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเครื่องเล่นอื่นๆ กว่า 20 ชนิด เก็บภาพสวยๆ ไม่ซ้ำใครในบางกอกเวิลด์ ย้อนยุคพระนครวันวานที่สวยอลังการที่สุด โปรแรงขนาดนี้พลาดไม่ได้ 11 มิ.ย. – 5 ก.ค. 69 นี้เท่านั้น
สยามอะเมซิ่งพาร์คเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. (สวนน้ำเปิดถึง 17.00 น.) เดินทางสะดวก ด้วยรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู สถานีนพรัตน์ ต่อรถสาธารณะมาอีกเพียง 1.5 กม. เท่านั้น และ มีที่จอดรถยนต์ในร่มกว่า 1,000 คัน สอบถามเพิ่มเติม Line @siamamazingpark หรือ โทร. 02-105-4294