เปิดใหม่! “ศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว” สวยงาม อลังการ ใจกลางกรุงเทพฯ

ถ้าพูดถึงศาลเจ้าจีนในไทย หลายคนอาจนึกถึงที่เยาวราช หรือตามชุมชนเก่าแก่ทั่วประเทศ แต่ในปี 2569 มี ศาลเจ้าจีนแห่งหนึ่งในยานนาวา กรุงเทพฯ “ศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา” ที่เพิ่งเปิดทำการให้ผู้คนได้เข้ามาสักการะ และใครหลายคนที่ได้ไปต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เดินเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ในไทย
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