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ประติมากรรม “ปูเจ้าฟ้า” จุดเช็กอินน่ารักกลางเมือง คู่สัตว์น้ำประจำจังหวัดระนอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประติมากรรมปูเจ้าฟ้า จ.ระนอง
หนึ่งในดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนป่าของจังหวัดระนอง ก็คือ “ปูเจ้าฟ้า” สัตว์สุดหายาก ที่ถูกยกให้เป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัดระนอง

ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลเมืองระนอง จึงได้จัดสร้าง “ลานปูเจ้าฟ้า” ขึ้น บริเวณสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ (ฝั่งตรงข้ามเยื้องลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง) อำเภอเมือง เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กถ่ายรูปของจังหวัดระนอง

ปูเจ้าฟ้า (ภาพจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
ลานปูเจ้าฟ้า มีไฮไลต์สำคัญคือประติมากรรมปูเจ้าฟ้า 3 ตัว ยืนชูก้ามเด่นตระหง่านให้ผู้สนใจได้ไปถ่ายรูปกับสัตว์น้ำประจำจังหวัดระนอง

ขณะที่ใกล้ ๆ กัน มีข้อความ “รักนะระนอง” ให้ถ่ายรูปเคียงคู่กับประติมากรรมปูเจ้าฟ้าทั้ง 3 ตัว

จุดเช็กอินรักนะระนอง ที่อยู่ติดกับประติมากรรมปูเจ้าฟ้า
สำหรับปูเจ้าฟ้า หรือ “ปูสิรินธร” หรือ “ปูน้ำตก” เป็นปูที่มีลักษณะโดดเด่นด้วย กระดองและก้ามทั้งสองข้างมีสีขาวนวล ตัดกับขาเดินทั้งสี่คู่ รวมถึงเบ้าตาและบริเวณปากที่เป็นสีม่วงดำ

ทำให้ปูชนิดนี้มีรูปลักษณ์ที่สะดุดตาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งชาวต่างชาตินิยมเรียกกันว่า “Panda Crab” จากรูปลักษณะของปูที่มีกระดองและก้ามสีขาว ตัดกับเบ้าตาและขาสีเข้ม ชวนให้จินตาการคล้ายหมีแพนด้าตัวจิ๋วในลำธาร

ประติมากรรมปูเจ้าฟ้า จ.ระนอง
ปูเจ้าฟ้าถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง จึงได้ชื่อว่าเป็น “อัญมณีแห่งผืนป่าระนอง”

หลังจากนั้นปูเจ้าฟ้าได้รับพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในขณะนั้น) มาตั้งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Phricotelphusa Sirindhorn เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531

ประติมากรรมปูเจ้าฟ้า จ.ระนอง
นอกจากที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวแล้ว ปัจจุบันยังมีรายงานการค้นพบปูเจ้าฟ้าในบางพื้นที่ อย่างเช่น เขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และ น้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

ปัจจุบัน ปูเจ้าฟ้าจัดเป็น สัตว์ป่าคุ้มครอง ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2562

สำหรับใครที่ไปเที่ยวในตัวเมืองระนอง หากมีโอกาสก็สามารถแวะเวียนไปถ่ายรูปกับประติมากรรมปูเจ้าฟ้าสีสันสดใสกันได้

ประติมากรรมปูเจ้าฟ้า จ.ระนอง



ประติมากรรมปูเจ้าฟ้า จ.ระนอง
ปูเจ้าฟ้า (ภาพจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
ประติมากรรมปูเจ้าฟ้า จ.ระนอง
ประติมากรรมปูเจ้าฟ้า จ.ระนอง
จุดเช็กอินรักนะระนอง ที่อยู่ติดกับประติมากรรมปูเจ้าฟ้า
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