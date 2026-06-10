“ภูเก็ต–กรุงเทพฯ” คว้าแชมป์เส้นทางบินราคาถูกที่สุดในไทยช่วงหน้าฝน เริ่มต้นเพียง 327 บาท

อโกด้า เผยข้อมูลเที่ยวบินคุ้มค่าช่วงฤดูฝน “ภูเก็ต–กรุงเทพฯ” คว้าแชมป์เส้นทางบินราคาประหยัดที่สุดในประเทศไทย ในราคาเริ่มต้นที่ 327 บาท ส่วนเส้นทาง “โตเกียว–ไทเป” คว้าอันดับ 1 เส้นทางบินระหว่างประเทศที่ราคาประหยัดที่สุด โดยเริ่มต้นเพียง 196 บาท
อโกด้า แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวเผยเส้นทางบินในประเทศและระหว่างประเทศที่มีราคาประหยัดที่สุดทั่วเอเชียสำหรับช่วงฤดูฝนนี้ อ้างอิงจากการราคาจองตั๋วเครื่องบินแบบเที่ยวเดียว ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2569 สำหรับการเดินทางระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2569 พบว่าประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านความคุ้มค่าของเส้นทางในประเทศ โดยเส้นทางภูเก็ต–กรุงเทพฯ มีราคาเริ่มต้นเพียง 327 บาท และสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ นักเดินทางชาวไทยสามารถบินจากภูเก็ตไปสิงคโปร์ได้ในราคาเริ่มต้นเพียง 751 บาท สำหรับประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย เส้นทางปูซาน–เกาะเชจูเป็นเส้นทางในประเทศของเกาหลีใต้ที่ประหยัดที่สุดด้วยราคาเริ่มต้นที่ 261 บาท ขณะที่เส้นทางโตเกียว–ไทเปคว้าอันดับ 1 เส้นทางระหว่างประเทศที่ราคาประหยัดที่สุด โดยเริ่มที่ 196 บาท
ฤดูฝนในประเทศไทยมาพร้อมกับสภาพอากาศที่เหมาะแก่การพักผ่อน ซึ่งมีอุณหภูมิที่เย็นลง ส่งผลให้นักเดินทางมีแรงบันดาลใจในการออกเดินทาง ข้อมูลล่าสุดจากอโกด้าได้รวบรวมเส้นทางบินในประเทศและระหว่างประเทศที่มีราคาประหยัดที่สุดของฤดูกาลนี้ เพื่อช่วยให้นักเดินทางได้พิจารณาตัวเลือกการเดินทางได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
สำหรับนักเดินทางชาวไทยที่ต้องการเลือกเที่ยวบินในประเทศช่วงนี้ เส้นทางภูเก็ต–กรุงเทพฯ ครองอันดับหนึ่งด้านความคุ้มค่า ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 327 บาท ซึ่งกรุงเทพฯ เป็นมหานครที่ไม่เคยหลับใหล เต็มไปด้วยกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาหารริมทางชื่อดังระดับโลก ไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืนที่คึกคัก ไปจนถึงการช้อปปิ้งที่มีตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าหรูหราไปจนถึงตลาดนัดที่สุดจะคึกคัก ทั้งนี้ช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมตรงกับฤดูฝนของไทย ซึ่งเป็นช่วงที่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ความต้องการที่น้อยลงก็มักนำมาซึ่งราคาตั๋วที่ลดลงเช่นเดียวกัน
หากมองไปยังระดับภูมิภาค เส้นทางปูซาน–เกาะเชจูของเกาหลีใต้ครองอันดับหนึ่งเส้นทางบินในประเทศที่ราคาประหยัดที่สุดจากทั้ง 8 ประเทศที่อโกด้าได้ทำการสำรวจ ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 261 บาท เส้นทางราคาราคาประหยัดอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์–ปีนัง เริ่มต้น 327 บาท บังกาลอร์–กัว เริ่มต้น 719 บาท โฮจิมินห์ซิตี้–ตุยฮวา (ฝูเยียน) เริ่มต้น 784 บาท ฟุกุโอกะ–โตเกียว เริ่มต้น 817 บาท จาการ์ตา–บันดาร์ลัมปุง เริ่มต้น 1,013 บาท และไทจง–เผิงหู เริ่มต้น 1,372 บาท
สำหรับนักเดินทางชาวไทยที่ต้องการไปต่างประเทศในช่วงฤดูฝนนี้ เส้นทางภูเก็ต–สิงคโปร์คือมีความโดดเด่นมากที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 751 บาท ทำให้สนามบินชางงีเข้าถึงได้ง่ายด้วยราคาที่ประหยัด ทั้งนี้สิงคโปร์ยังเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมตลอดกาลสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ด้วยสิทธิ์เข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า มีเมนูอาหารชื่อดังระดับโลก และการช้อปปิ้งแบบปลอดภาษี สำหรับระดับภูมิภาค เส้นทางโตเกียว–ไทเปคว้าอันดับ 1 เส้นทางบินระหว่างประเทศที่ราคาถูกที่สุด เริ่มต้นที่ 196 บาท เส้นทางระหว่างประเทศที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้แก่ เปกันบารู–กัวลาลัมเปอร์ เริ่มต้น 523 บาท กัวลาลัมเปอร์–สิงคโปร์ เริ่มต้น 555 บาท ไทเป–โอซาก้า เริ่มต้น 1,078 บาท ปูซาน–ฟุกุโอกะ เริ่มต้น 1,111 บาท โฮจิมินห์ซิตี้–กัวลาลัมเปอร์ เริ่มต้น 1,111 บาท และนิวเดลี–ธากา เริ่มต้น 1,732 บาท
นางสาวอรรคพร รอดคง, ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของอโกด้า กล่าวว่า "นักเดินทางชาวไทยถือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ให้ความสำคัญด้านความคุ้มค่ามากที่สุดในเอเชีย และข้อมูลในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี พันธกิจของอโกด้าคือการช่วยให้นักเดินทางได้สำรวจโลกในราคาที่เข้าถึงได้ ผ่านตัวเลือกเที่ยวบิน ที่พัก และกิจกรรมที่ราคาเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการจองเที่ยวบิน โรงแรม แคมเปญต่าง ๆ หรือการสะสมคูปองบนแพลตฟอร์ม ทั้งหมดนี้ทำให้นักเดินทางชาวไทยพร้อมเดินทางอย่างคุ้มค่าในทุกทริปมากกว่าที่เคย"