เปิดแล้ว! พิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดนครพนมหลังเก่า พลิกอาคารประวัติศาสตร์สู่แหล่งเรียนรู้มีชีวิต

เปิดแล้ว! พิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดนครพนมหลังเก่า ภายใต้แนวคิด “เปิด เพื่อ เปลี่ยน” พลิกโฉมอาคารประวัติศาสตร์สู่แหล่งเรียนรู้มีชีวิต เชื่อมอดีต ศิลปะ และกระบวนการยุติธรรมสู่ประชาชน
การเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูอาคารศาลจังหวัดนครพนมหลังเก่า ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ภายใต้แนวคิด “เปิด เพื่อ เปลี่ยน” มุ่งยกระดับอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้ให้เป็น “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” ที่เชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตกับวิถีชีวิตร่วมสมัยผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ การเล่าเรื่อง และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอแนวคิดการบูรณะอาคารโดยคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ควบคู่กับการปรับใช้พื้นที่ให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ อาทิ การจัดแสดงห้องพิจารณาคดีย้อนยุค การนำบัลลังก์ศาลและเฟอร์นิเจอร์ไม้โบราณกลับมาประกอบการจัดแสดง เพื่อสะท้อนบรรยากาศการทำงานของศาลในอดีตอย่างสมจริง
รวมถึงการจัดตั้ง “392 Nakhon Phanom Court Museum Gallery” พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายศิลปินท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงมิติทางศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์เข้าด้วยกัน ช่วยปรับภาพลักษณ์ของสถานที่ราชการให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นมิตร เข้าถึงง่าย และเปิดกว้างสำหรับทุกคน
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