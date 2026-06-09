“วัดสระเกศ” ชวนสักการะ “พระสุพรรณกัลยา” กลับคืนสู่รอยศรัทธา จากพิษณุโลกสู่พระนคร

วัดสระเกศ ชวนสักการะ พระรูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยา กลับคืนสู่รอยศรัทธา จากพิษณุโลกสู่พระนคร ตั้งแต่วันที่ 10-16 มิ.ย. 2569 ณ วิหารพระอัฏฐารส ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น.
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ได้ทำพิธีอัญเชิญพระรูป “สมเด็จพระสุพรรณกัลยา” คืนสู่รอยศรัทธา จากพิษณุโลกสู่พระนคร โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีแห่อัญเชิญพระรูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยา กระทำประทักษิณรอบบรมบรรพต (ภูเขาทอง) 3 รอบ, พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณอย่างยิ่งใหญ่หน้าพระวิหารพระอัฏฐารสฯ และอัญเชิญประดิษฐานไว้บนพระแท่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีมังคลาภิเษกภายในพระวิหาร
ทั้งนี้หลังพิธีอัญเชิญพระสุพรรณกัลยา คืนสู่รอยศรัทธาเสร็จสิ้น ทางวัดสระเกศ ได้เชิญชวนผู้สนใจเข้าสักการะพระรูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยา ตั้งแต่วันที่ 10-16 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. ณ วิหารพระอัฏฐารส วัดสระเกศ
สำหรับความเชื่อมโยงของพระสุพรรณกัลยากับวัดสระเกศนั้น ทางเพจ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้ให้ข้อมูล ว่า
...หากย้อนรอยบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ “พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร” พระประธานองค์งามในพระวิหารวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กับประวัติเรื่องราวที่น่าสในใจ
หลาย ๆ คนอาจไม่รู้ ว่ามีความเชื่อมโยง หรือเกี่ยวข้องกันยังไง
ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงมีพระราชดำริให้อัญเชิญพระพุทธรูปยืนศิลปะสุโขทัยองค์ใหญ่ จากวัดวิหารทอง พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก ลงมายังพระนคร แต่ด้วยความที่องค์พระมีความสูงถึง 10 กว่าเมตร การขนส่งในยุคนั้นจึงต้องใช้วิธี “ล่องแพลอยมาทางน้ำ” ล่องลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยากลำบาก ทำให้แพจมลงในแม่น้ำ เห็นแค่เพียงพระพุทธปฏิมากรลอยอยู่เหนือน้ำ จนชาวบ้านในยุคนั้นพากันเรียกขานท่านด้วยความศรัทธาว่าเป็น “พระลอยน้ำ”
ในอดีตตอนที่องค์พระอัฏฐารสยังประดิษฐานอยู่ที่เมืองสองแคว
จุดที่ท่านตั้งอยู่ล้อมรอบไปด้วย “พระราชวังจันทน์” ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสุพรรณกัลยา
เชื่อกันว่า ทุกครั้งที่วีรสตรีผู้เสียสละท่านนี้ ทรงต้องการที่พึ่งทางใจ
ทรงตั้งจิตอธิษฐาน หรือขอพรเพื่อแผ่นดินไทย พระองค์จะทรงน้อมกายกราบสักการะองค์พระอัฏฐารสองค์นี้อยู่เสมอ
และในวันที่พระองค์ท่านจะจากลาแผ่นดินเกิดไปเป็นองค์ประกันยังพม่า พระองค์ก็คงเข้ามากราบพระพุทธปฏิมากรองค์นี้
จาก “พระลอยน้ำ” ที่ล่องมาจากเมืองเหนือ สู่พระประธานองค์ใหญ่ใจกลางกรุง และในวันนี้ วันที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึก พระรูปของสมเด็จพระสุพรรณกัลยา จะได้รับการอัญเชิญมาประดิษฐานเคียงคู่กันอีกครั้ง...