คัปปาโดเกีย เปิดตัว “Elika Cave Suites Cappadocia" โรงแรมถ้ำสุดหรูแห่งใหม่

“คัปปาโดเกีย” จุดหมายท่องเที่ยวดังของประเทศตุรกี ที่เต็มไปด้วยโถงถ้ำอลังการ เปิดตัวโรงแรมแห่งใหม่ โดยเครือฮิลตัน เพิ่มประสบการณ์สุดหรูหราให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนมรดกโลก
เมื่อพูดถึงจุดหมายปลายทางในประเทศตุรกี ชื่อของ คัปปาโดเกีย (Cappadocia) มักติดอันดับความฝันของนักเดินทางจากทั่วโลกอยู่เสมอ ด้วยภูมิทัศน์อันน่าอัศจรรย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก โดดเด่นด้วยโถงถ้ำ เมืองใต้ดินโบราณ และกิจกรรมการล่องบอลลูนชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือผืนแผ่นดินที่มีสภาพธรณีวิทยาอันน่าตื่นตาตื่นใจ
เมื่อเร็วๆนี้ คัปปาโดเกีย เปิดตัว “Elika Cave Suites Cappadocia, Curio Collection by Hilton” โรงแรมหรูแห่งใหม่ที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำส่วนตัว อ่างจากุซซี่ หรือแม้แต่ห้องอาบน้ำสไตล์ตุรกีพร้อมซาวน่าส่วนตัว เพื่อเติมเต็มการเดินทางให้สมบูรณ์
การเข้าพักในโรงแรมถ้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของคัปปาโดเกีย ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาด โดย Elika Cave Suites Cappadocia, Curio Collection by Hilton ตั้งอยู่ติดกับ ปราสาทออร์ทาฮิซาร์ (Ortahisar Castle) หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของภูมิภาค และยังนับเป็นโรงแรมถ้ำแห่งแรกของแบรนด์ Hilton ภายใต้คอลเลกชัน Curio
นิลูเฟอร์ ดูรูคาน ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญคือการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาค พร้อมมอบความสะดวกสบายร่วมสมัยและประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นควบคู่กับมุมมองระดับสากล
สำหรับ Elika Cave Suites Cappadocia มีห้องพักทั้งหมด 36 ห้อง โดยแต่ละห้องได้รับการออกแบบเฉพาะตัวตามโครงสร้างถ้ำดั้งเดิม ทำให้ไม่มีห้องใดเหมือนกัน ผู้เข้าพักสามารถเลือกห้องพักที่มาพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว อ่างน้ำวน ระเบียงชมวิว หรืออ่างแช่น้ำกลางแจ้ง ขณะที่ Elika Villa ห้องพักระดับไฮเอนด์ของโรงแรม ยังมีห้องอาบน้ำสไตล์ตุรกีและซาวน่าส่วนตัวให้บริการ
ภายในโรงแรมยังมีสปาหรู ประกอบด้วยห้องทรีตเมนต์ 2 ห้อง ฮัมมัมแบบตุรกี ห้องอบไอน้ำ ซาวน่า ห้องอาบน้ำแบบเรนชาวเวอร์ และสระว่ายน้ำกลางแจ้งที่โอบล้อมด้วยบรรยากาศอันงดงามของคัปปาโดเกีย
ส่วนนักเดินทางสายกิน สามารถลิ้มลองเมนูที่ผสมผสานเสน่ห์ของอาหารท้องถิ่นคัปปาโดเกียเข้ากับอาหารสไตล์อนาโตเลียได้ที่ห้องอาหาร Colastre ซึ่งนำเสนอรสชาติพื้นเมืองในรูปแบบร่วมสมัย
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.hilton.com/en/hotels/navecqq-elika-cave-suites-cappadocia
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