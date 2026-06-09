อช.ภูเรือ ชวนเที่ยวชมป่าหน้าฝน จัดทริปพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว 10 คนขึ้นไป

อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชวนนักท่องเที่ยวผู้หลงรักความชุ่มฉ่ำในฤดูฝน ร่วมโปรแกรมท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำแบบวันเดย์ทริป ผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “น้ำตกห้วยไผ่” พร้อมเปิดรับรอบวันธรรมดา สำหรับนักท่องเที่ยว 10 คนขึ้นไป
อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ชื่นชอบความเขียวขจีและชุ่มฉ่ำ ชวนนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติออกไปสัมผัสความสดชื่นของผืนป่าภูเรือในช่วงฤดูฝน กับเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางไป-กลับประมาณ 5 กิโลเมตร ที่จะพาคุณเดินผ่านป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และลำธารธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ก่อนพบกับ “น้ำตกห้วยไผ่” น้ำตกธรรมชาติสูงประมาณ 20 เมตร ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของผืนป่าต้นน้ำ
ระหว่างทางยังสามารถเรียนรู้ความสำคัญของระบบนิเวศต้นน้ำ ชมความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ ดอกไม้ป่า เห็ด และนกท้องถิ่นนานาชนิด พร้อมแวะพักผ่อนที่ “ลานหินห้วยไผ่” อีกหนึ่งจุดเรียนรู้ธรรมชาติที่สำคัญของพื้นที่
มาร่วมสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ เรียนรู้คุณค่าของผืนป่า และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปด้วยกัน ณ น้ำตกห้วยไผ่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
สำหรับทริปพิเศษ สามารถเปิดรอบในวันธรรมดาได้ โดยต้องมีผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป (หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ช่องแชทเพจอุทยานแห่งชาติภูเรือ facebook.com/PhuRueaNationalPark
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