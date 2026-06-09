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อช.ภูเรือ ชวนเที่ยวชมป่าหน้าฝน จัดทริปพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว 10 คนขึ้นไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชวนนักท่องเที่ยวผู้หลงรักความชุ่มฉ่ำในฤดูฝน ร่วมโปรแกรมท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำแบบวันเดย์ทริป ผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “น้ำตกห้วยไผ่” พร้อมเปิดรับรอบวันธรรมดา สำหรับนักท่องเที่ยว 10 คนขึ้นไป

ภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ชื่นชอบความเขียวขจีและชุ่มฉ่ำ ชวนนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติออกไปสัมผัสความสดชื่นของผืนป่าภูเรือในช่วงฤดูฝน กับเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางไป-กลับประมาณ 5 กิโลเมตร ที่จะพาคุณเดินผ่านป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และลำธารธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ก่อนพบกับ “น้ำตกห้วยไผ่” น้ำตกธรรมชาติสูงประมาณ 20 เมตร ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของผืนป่าต้นน้ำ

ภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเรือ
ระหว่างทางยังสามารถเรียนรู้ความสำคัญของระบบนิเวศต้นน้ำ ชมความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ ดอกไม้ป่า เห็ด และนกท้องถิ่นนานาชนิด พร้อมแวะพักผ่อนที่ “ลานหินห้วยไผ่” อีกหนึ่งจุดเรียนรู้ธรรมชาติที่สำคัญของพื้นที่

มาร่วมสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ เรียนรู้คุณค่าของผืนป่า และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปด้วยกัน ณ น้ำตกห้วยไผ่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย

ภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเรือ
สำหรับทริปพิเศษ สามารถเปิดรอบในวันธรรมดาได้ โดยต้องมีผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป (หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ช่องแชทเพจอุทยานแห่งชาติภูเรือ facebook.com/PhuRueaNationalPark

ภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเรือ
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

ภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเรือ
ภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเรือ
ภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเรือ
ภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเรือ
ภาพ: อุทยานแห่งชาติภูเรือ
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