เที่ยวระนองมุมมองใหม่ เดิน “สกายวอล์ก” ชมวิวงาม 360 องศา

วันนี้ในตัวเมืองระนองมีแลนด์มาร์กท่องเที่ยวแห่งใหม่ คือ “แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นิเวศน์คิรี” (สกายวอล์ก) หรือที่หลายคนนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “สกายวอล์ก ระนอง” ที่ตั้งอยู่บนเขารัตนรังสรรค์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง
สกายวอล์ก ระนอง จัดสร้างขึ้นโดยเทศบาลเมืองระนอง เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 เพื่อเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดระนอง และเป็นจุดท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในตัวเมือง อย่างเช่น พระราชวังรัตนรังสรรค์จำลอง หอพระ 9 เกจิ และเนินประวัติศาสตร์จังหวัดระนอง ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งรัตนรังสรรค์หลังเดิม
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