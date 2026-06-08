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จากไวรัล “เสือลายเมฆ” สุดน่ารัก สู่วิกฤตการเพาะพันธุ์สุดหิน เหลือเพียง 16 ตัวในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กำลังเป็นที่พูดถึงในโซเชียลกับความน่ารักสุดบ้องแบ๊วของ “เสือลายเมฆ” ตัวอ้วนกลมจนหลายคนแซวว่าคล้ายงูเหลือม แต่รู้หรือไม่ว่าเจ้าเสือลายเมฆกลุ่มนี้เหลือเพียง 16 ตัวสุดท้ายแล้วในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้ว และในสวนสัตว์ทั่วโลกยังถือว่าการขยายพันธุ์เสือชนิดนี้ยังทำได้ยากมาก นั่นเป็นสาเหตุที่ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลือกใช้โลโก้เป็นรูป “เสือลายเมฆ” เพื่อสื่อถึงการอนุรักษ์และความตระหนักในการฟื้นฟูสัตว์ป่าในธรรมชาตินั่นเอง


เฟซบุ๊กเพจ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว khao kheow open zoo ได้เปิดเผยข้อมูลจากโครงการอนุรักษ์พันธุ์ลายเมฆฯ โดยให้ข้อมูลว่า

จุดเริ่มต้นความผูกพันกับเขาเขียว "เสือลายเมฆ" (Clouded Leopard) บทบาทสำคัญของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ในการเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ วิจัยพันธุ์สัตว์ป่าหายากในระดับนานาชาติ ภายใต้โลโก้ " เสือลายเมฆกับป่าดิบชื้น" ยังสะท้อนถึงความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ เพราะในธรรมชาติพบเสือลายเมฆในพื้นที่ป่าดิบชื้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในช่วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ฯ ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือในการเพาะขยายพันธ์ุเสือลายเมฆ ร่วมกับหลายภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในระดับนานาชาติ Smithsonian Institution, Nashville Zoo, Point Defiance Zoo and Aquarium และ SSP, USA เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับประชากรเสือลายเมฆในกรงเลี้ยงทั่วโลก และมีแผนเพื่อนำกลับสู่ธรรมชาติในอนาคต


ความมหัศจรรย์ของเสือลายเมฆ สู่แนวคิด “ทุกชีวิตเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว “ Oneness” ลวดลายที่สวยงามสู่ผืนป่าที่สมบูรณ์

"ลวดลายบนตัว" เป็นจุดเด่นสำคัญที่สุดของ เสือลายเมฆ ที่เห็นอยู่ภายในโลโก้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร “ลายสีน้ำตาลเข้มเป็นดวง เหมือนก้อนเมฆทั่วตัวจนเป็นที่มาของชื่อ” และจุดนี้เองได้ถูกนำมาสู่การออกแบบให้ลายบนตัวเสือ เชื่อมโยงกับ พุ่มใบไม้ เพื่อสื่อถึงผืนป่าที่เป็นบ้านตามธรรมชาติ

และตอกย้ำความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศภายใต้แนวคิด “Oneness”ที่​สะท้อนถึงความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันของทุกชีวิต ตามปรัชญา “One Circle, One Life, One Planet” หนึ่งวงจร หนึ่งชีวิต หนึ่งโลก สัญลักษณ์นี้ เน้นย้ำถึงบทบาทของ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ในการเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายากระดับโลกและการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงนิเวศที่ยั่งยืน


​เห็นน้องตัวป้อม ๆ แบบนี้ ในธรรมชาติแอบเป็นเสือนักปีนป่ายตัวยงเลยนะ ตัวจริงของน้องจัดเป็นเสือที่มีขนาดกลาง ๆ ตัวไม่ใหญ่มาก ในธรรมชาติจะพบเสือชนิดนี้ได้ในพื้นที่ป่าดิบชื้นของเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดเด่นที่สุดอีกอย่างนึงของ เสือลายเมฆ คือ ชอบอยู่บนต้นไม้มาก พอๆ กับบนพื้นดิน เคลื่อนที่ตามกิ่งไม้ หรือ บนเรือนยอดไม้ได้พริ้วไหวและเก่งมาก ๆ เพราะมีกรงเล็บที่แข็งแรง มี "หางที่ยาวมากั" ไว้ใช้ถ่วงสมดุลเวลาทรงตัวบนกิ่งไม้ได้อย่างยอดเยี่ยม


วิกฤตเสือลายเมฆมีจำนวนลดลงจนน่าใจหาย

"เสือลายเมฆ" คือหนึ่งในเสือที่เพาะพันธุ์ยากที่สุดในสวนสัตว์และศูนย์อนุรักษ์ทั่วโลก ซึ่งแตกต่างจากแมวป่าหรือเสือขนาดใหญ่อื่น ๆ วันนี้เราจะพามาเจาะลึกถึงความท้าทายและอุปสรรคสำคัญที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแล และสัตวแพทย์ต้องเผชิญ

จากข้อมูลของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์ฯ และสถาบันสมิธโซเนียน เผยให้เห็นอุปสรรคที่ชวนปวดหัวและสะเทือนใจในการขยายพันธุ์ คือ
- จับคู่สุดอันตราย การจับคู่ผสมพันธุ์มักเกิดความก้าวร้าวรุนแรงจนถึงขั้นบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตได้
- ระบบสืบพันธุ์ซับซ้อน เพศเมียมีระบบการตกไข่ที่ซับซ้อนไม่สม่ำเสมอ ความไม่แน่นอนนี้ทำให้การผสมเทียมมักไม่ประสบความสำเร็จ แถมเพศผู้กว่า 70% มีสเปิร์มผิดปกติ
- ไร้เสียงลูกเสือมาหลายปี แม้เรามีองค์ความรู้ในการป้อนนมและอนุบาลลูกเสือแบบใกล้ชิด แต่เรากลับไม่มีลูกเสือตัวน้อย ๆ ให้ดูแลมานานมากแล้ว


วิกฤตบนปากเหวแห่งการหมดสิ้นไปที่เขาเขียว จากฝูงที่เคยมี 37 ตัวในปี 2563... วันนี้ประชากรลดลงอย่างน่าตกใจเหลือเพียง 16 ตัว ประชากรส่วนใหญ่เข้าสู่วัยชราและเพศเมียมีฮอร์โมนเพศตกเกณฑ์ (Flatline) และไม่ค่อยแสดงพฤติกรรมทางเพศ ล่าสุดความพยายามผสมเทียม (AI) ให้น้อง "กระปุก" เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ก็จบลงด้วยความล้มเหลว

จากความล้มเหลวตลอดหลายปีผ่านมา นำไปสู่ความพยายามครั้งใหม่ เพื่อปรับปรุงแนวทาง โดยการใช้นวัตกรรมทางโภชนศาสตร์ (Postbiotics + Micro-elements) เพื่อเพิ่มโอกาสฟื้นฟูความสมบูรณ์พันธุ์จากภายใน และเพิ่มโอกาสในการใช้เทคโนโลยีช่วยทางการสืบพันธุ์อีกครั้ง ในกลุ่มประชากรฝูงสุดท้ายของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ก่อนที่ศูนย์เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ที่เคยใหญ่สุดในโลกและลึกลับแห่งนี้ จะปิดตัวลงไปพร้อม ๆ กับพี่น้องเสือลายเมฆที่ฟูมฟักและเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่แบเบาะจะหมดลมหายใจ


พลิกวิกฤตสู่ทางรอด.. "เสือลายเมฆ" ด้วยพลังความร่วมมือและวิทยาศาสตร์ไร้พรมแดน

จากวิกฤตเสือลายเมฆที่ลดลงอย่างน่าตกใจวันนี้เรามาถึงจุดที่ท้าทายที่สุด... "เราจะเพาะขยายพันธุ์และรักษาให้คงอยู่ได้อย่างไร ท่ามกลางอุปสรรคการขยายพันธุ์ ที่ยากลำบาก และประชากรส่วนใหญ่ที่ก้าวเข้าสู่วัยชรา กับ ปัญหาความหลากหลายทางพันธุกรรม?"


ยิ่งไปกว่านั้น ภารกิจนี้ยังซ่อนความท้าทายและสภาพคอกของศูนย์เพาะเลี้ยงฯ ที่ใช้งานมานานกว่า 30 ปี... แต่ทีมงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ ไม่เคยมองว่าเป็นทางตัน เราเลือกที่จะสู้เพื่อต่อลมหายใจให้ฝูงสุดท้าย ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ 4 หลัก
- พฤติกรรมศาสตร์ (Target Training) ใช้เทคนิคเชิงบวก สร้างความไว้วางใจ ลดความเครียด
- วิทยาศาสตร์ต่อมไร้ท่อ (Endocrinology) วิเคราะห์ฮอร์โมนเชิงลึก ประเมินและติดตามสถานภาพทางการสืบพันธุ์
- เทคโนโลยีช่วยการสืบพันธุ์ (ART) นำการรีดน้ำเชื้อและการผสมเทียมมาช่วยเพิ่มโอกาส
- โภชนศาสตร์ (Nutritional Innovation) ฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์จากภายใน


ทลายกำแพงข้อจำกัด ด้วยการขยายความร่วมมือ เรากำลังมุ่งมั่นแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญอย่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อย่างใกล้ชิด เพื่อขยายงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย และการแลกเปลี่ยนประชากร แม้ในระดับสากล การเคลื่อนย้ายสัตว์จะยากลำบากมาก (เนื่องจากประชากรเพาะเลี้ยงในเอเชียมีน้อย และการสนับสนุนงบประมาณ/ผู้เชี่ยวชาญจาก SCBI อเมริกา ชะลอตัวตั้งแต่ช่วงโควิด)

เมื่อยังไม่สามารถหาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสายพันธุกรรมใหม่ได้ เราจึงใช้ "การส่งออกและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้" เราเดินหน้าแลกเปลี่ยนเทคนิค และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ต่อมไร้ท่อ การฝึกสัตว์ และการผสมเทียม/รีดน้ำเชื้อ ร่วมกับพันธมิตรระดับโลก เช่น A'Famosa Resort, PERHILITAN (มาเลเซีย), Vantara (อินเดีย), Mandai Wildlife Group (สิงคโปร์) และ สถาบัน SCBI (สหรัฐอเมริกา)


ส่งต่อความภูมิใจ... "เสือลายเมฆ" จากสัตว์ป่าหายากที่ซ่อนตัวอยู่บนเรือนยอดไม้ สู่สัญลักษณ์แห่งการอนุรักษ์ และความหวังที่เชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน

"สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน” เราเดินคนเดียวไม่ได้ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จด้านการวิจัยการเพาะขยายพันธุ์ ตลอดเส้นทางของการอนุรักษ์ฯ มีทั้งวันที่ประสบความสำเร็จและวันที่ต้องเรียนรู้จากความผิดหวัง แต่ทุกชีวิตที่ได้รับการดูแล ทุกองค์ความรู้ที่ถูกส่งต่อ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกคนมากมาย หน่วยงาน องค์กร นักวิจัย เจ้าหน้าที่ ผู้สนับสนุนและทุกคนที่เห็นคุณค่าของสัตว์ป่า เป้าหมายเดียวกัน "อนุรักษ์ให้คงอยู่"


โลโก้ตราสัญลักษณ์ "เสือลายเมฆ" สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ถือเป็น "สัญลักษณ์พันธกิจการอนุรักษ์" ทั้งหมดคือความภูมิใจ ที่จะส่งต่อองค์ความรู้และสื่อถึงความตระหนักสู่การฟื้นฟูสัตว์ป่าในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้เห็นแล้วว่า "เสือลายเมฆ" ไม่ได้เป็นแค่สัตว์ป่าหายาก แต่เป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลในธรรมชาติ เป็นตัวแทนของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์นั่นเอง


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

จากไวรัล “เสือลายเมฆ” สุดน่ารัก สู่วิกฤตการเพาะพันธุ์สุดหิน เหลือเพียง 16 ตัวในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จากไวรัล “เสือลายเมฆ” สุดน่ารัก สู่วิกฤตการเพาะพันธุ์สุดหิน เหลือเพียง 16 ตัวในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จากไวรัล “เสือลายเมฆ” สุดน่ารัก สู่วิกฤตการเพาะพันธุ์สุดหิน เหลือเพียง 16 ตัวในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จากไวรัล “เสือลายเมฆ” สุดน่ารัก สู่วิกฤตการเพาะพันธุ์สุดหิน เหลือเพียง 16 ตัวในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จากไวรัล “เสือลายเมฆ” สุดน่ารัก สู่วิกฤตการเพาะพันธุ์สุดหิน เหลือเพียง 16 ตัวในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
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