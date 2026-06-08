สัมผัสอาร์ตคอมูนิตี้เปี่ยมพลัง ในงาน “ประกอบร่างสร้างเส้น เอ็กซ์โป 2026”

หลังสร้างปรากฏการณ์สำคัญด้วยผู้ชมกว่า 16,000 คน ในปีที่ผ่านมา “ILLUST FUSION EXPO 2026 (IFEXPO26)” หรือ “ประกอบร่างสร้างเส้น เอ็กซ์โป 2026” เทศกาลศิลปะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย กลับมาสร้างความประทับใจครั้งใหม่ ในวันที่ 13–14 มิ.ย. 59 ที่สยามพารากอน กทม.
Illust Fusion EXPO (IFEXPO) หรือ “ประกอบร่างสร้างเส้น” เริ่มต้นครั้งแรกในปี 2560 ภายใต้ชื่อ Illust Fusion (IF) ในฐานะตลาดอาร์ตขนาดเล็ก ณ Metro Mall สถานี MRT สวนจตุจักร ก่อนจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี จนเมื่อปี 2566 ได้ขยายรูปแบบเป็น ILLUST FUSION EXPO เพื่อรองรับคอมมูนิตี้ศิลปะที่เติบโตขึ้น พร้อมยกระดับประสบการณ์ภายในงานให้ครบยิ่งกว่าเดิม ทั้งกิจกรรม เวิร์กช็อป ของที่ระลึก และพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจระหว่างศิลปินกับผู้ชม
ปัจจุบัน IFEXPO เป็นหนึ่งในเทศกาลศิลปะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย รวบรวมผลงานอิลลัสต์ งานแฮนด์เมด และของสะสมจากศิลปินรุ่นใหม่ไปจนถึงมืออาชีพ ให้ผู้ชมได้เลือกช้อปและพบปะศิลปินที่ชื่นชอบอย่างใกล้ชิด โดยในปี 2568 ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยจำนวนผู้เข้าชมกว่า 16,000 คน นับเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มจัดงาน ตอกย้ำบทบาทของ IFEXPO ในฐานะอีกหนึ่งหมุดหมายที่ร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
สำหรับงาน IFEXPO26 ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Shine in Your Own Way” โดยมีการนำ “ตะเกียง” มาเป็นภาพแทนของแสงสว่างในตัวศิลปินในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แสงแห่งความคิดสร้างสรรค์ แสงแห่งตัวตน และแสงแห่งแรงบันดาลใจ ที่เปล่งประกายแตกต่างกันไปในแบบตนเอง นอกจากนี้งาน IFEXPO เปรียบเสมือนพื้นที่ที่คอยโอบอุ้ม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้แสงสว่างเหล่านั้นได้เติบโตอย่างอิสระ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร และเต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ของคอมมูนิตี้ศิลปะใจกลางเมือง
ภายในงาน IFEXPO26 มีการนำเสนอผลงานของศิลปินและครีเอเตอร์กว่า 729 ราย ครอบคลุมกว่า 1,108 บูธตลอดสองวันเต็ม ๆ ตั้งแต่นักวาดรุ่นใหม่ไปจนถึงศิลปินมืออาชีพ ให้ผู้เข้าชมได้เลือกชมและเลือกซื้อผลงานอิลลัสต์ สินค้าแฮนด์เมด และของสะสมหลากหลายสไตล์ อาทิ ภาพวาด โปสการ์ด พวงกุญแจ เครื่องประดับแฮนด์เมด สินค้าคาแรคเตอร์จากดีไซเนอร์ชื่อดังและรุ่นใหม่ กิจกรรมเสวนา ร่วมพูดคุยกับศิลปินชื่อดัง สาธิตการวาดภาพ ของที่ระลึก และกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลจากพาร์ตเนอร์ ที่มีเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น
ขณะที่ไฮไลต์สำคัญที่ไม่ควรพลาดของงานนี้ คือ Pop-up Café ครั้งแรกของงาน ที่ร่วมคอลแลปกับ Joojee World ศิลปินผู้ออกแบบ Key Visual ให้กับ IFEXPO2026 ถ่ายทอดโลกและคาแรกเตอร์จากผลงานศิลปะออกมาเป็นประสบการณ์คาเฟ่สุดชิค เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกใกล้ชิดกับงานศิลปะมากขึ้น พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศภายในงานในอีกมิติหนึ่งที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร
งาน IFEXPO26 ยังมีกิจกรรมและของที่ระลึกพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานอีกมากมาย เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสนุกไปกับบรรยากาศของคอมมูนิตี้ศิลปะอย่างเต็มอิ่ม ตั้งแต่ก้าวแรก โดยผู้ร่วมงาน 7,500 คนแรกของวันนั้น จะได้รับ “การ์ดกิจกรรมสะสมแสตมป์ที่ระลึก” จำนวน 1 ใบ สำหรับร่วมกิจกรรมภายในงาน และสะสมความประทับใจกลับบ้าน พร้อมเข้าร่วม เวิร์กช็อปทำแสตมป์เลเยอร์ฟรี จำกัดวันละ 750 สิทธิ์ หรือรวมทั้งหมด 1,500 สิทธิ์ตลอดงาน
นอกจากนี้ ผู้เข้ารวมงานจะได้รับ คูปองเงินสดมูลค่า 100–300 บาท และของรางวัลพิเศษสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมบนเวที (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) รวมถึงกิจกรรม Stamp Rally ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสะสมแสตมป์นำมาแลกรับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่ว่าจะเป็น โปสการ์ดภาพประจำงาน (Key Visual) และ สติกเกอร์เซ็ตลิมิเต็ดของงานนี้
สำหรับเทศกาลศิลปะ “ILLUST FUSION EXPO 2026 (IFEXPO26)” จัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 13–14 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00–20.00 น. ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร บัตรเข้าชมราคา 120 บาท (1 วัน) และ 220 บาท (2 วัน) หรือซื้อบัตร Early Bird ได้ที่ IF Store art & chara ณ MBK Center ถึงวันที่ 7 มิถุนายน ในราคา 100 บาท (1 วัน) และ 200 บาท (2 วัน)