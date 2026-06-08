สื่อเขมรชี้ “ข้าวเหนียวมะม่วง” ของกัมพูชา คือ เสน่ห์แห่งอาเซียน ชาวเน็ตไทยแห่ไปคอมเมนต์รัวๆ

สื่อเขมร นำเสนอ “ข้าวเหนียวมะม่วง” ว่าเป็นขนมพื้นบ้านสุดคลาสสิก สะท้อนความสมบูรณ์ในฤดูเก็บเกี่ยว และความเอื้อเฟื้อของคนกัมพูชา งานนี้ชาวเน็ตไทยแห่กันไปคอมเมนต์ดุเดือด
สื่อประเทศกัมพูชา “Cambodianess” โพสต์ภาพและเนื้อหาสั้นๆในหมวดวัฒนธรรม (Culture) โดยระบุว่า
ข้าวเหนียวมะม่วงกัมพูชา: ความเรียบง่ายที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์แห่งวิถีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชามดินเผาใบเล็ก ข้าวเหนียวมูนหอมกรุ่นจากกะทิ และมะม่วงกัมพูชาที่สุกงอมด้วยแสงแดดแห่งประเทศเขตร้อน ก็สามารถหลอมรวมกันเป็นของหวานคลาสสิกที่อยู่คู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มายาวนาน
ขนมหวานพื้นบ้านจานนี้อุดมไปด้วยความหอมมันของกะทิและความหวานละมุนจากนม ผสานเข้ากับรสชาติของมะม่วงสุกอย่างลงตัว สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ในฤดูกาลเก็บเกี่ยว และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่หยั่งรากลึกอยู่ในวิถีชีวิต
ในกัมพูชา การแบ่งปันข้าวเหนียวมะม่วงหลังมื้ออาหารมิได้เป็นเพียงการรับประทานของหวานเท่านั้น หากยังเปรียบเสมือนพิธีกรรมเล็กๆ แห่งความอบอุ่น ความทรงจำ และแสงแดดแห่งดินแดนเขตร้อน
ทั้งนี้ เมื่อเนื้อหานี้เผยแพร่ออกไปในแฟนเพจของ Cambodianess มีชาวไทยไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เช่น
- แค่สีมะม่วงก็สยองแล้ว
- นั่นมัน ข้าวกับมะม่วง
- จะเป็นไทยให้ได้เลย
- อย่าลืม ไปขึ้นทะเบียนกับ ยูเนสโกนะ
- แน่ใจนะว่ามันคือข้าวเหนียวมะม่วง