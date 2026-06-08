บานแล้ว “ทุ่งดอกกระเจียว” อช. ป่าหินงาม คาดบานเต็มที่ต้นเดือน ก.ค. 69

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ชวนชม “ทุ่งดอกกระเจียว” ที่ตอนนี้เริ่มบานสะพรั่งชมพูอมม่วงสวยท้าสายตา คาดบานเต็มที่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้
เฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม Pa Hin Ngam National Park ชวนชมความงามของทุ่งดอกกระเจียว และเช็กอินที่จุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน พร้อมให้ข้อมูลว่า
ทุ่งดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงบานสะพรั่งรอรับนักท่องเที่ยว และไม่ควรพลาดเช็กอินจุดชมวิวผาสุดแผ่นดิน ระเบียงโอโซนสุดเขตแดนชัยภูมิ-ลพบุรี ชมลานหินงามที่มีป่าหินรูปร่างแปลกตา เดินบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติท่ามกลางสายหมอก และสัมผัสอากาศเย็นสบายตลอดวัน
“อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม” ตั้งอยู่ในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำชีและแม่น้ำป่าสัก มีสภาพป่าสมบูรณ์ ที่สำคัญยังมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งโดยเฉพาะ “ทุ่งดอกกระเจียว” ซึ่งจะบานสะพรั่งสวยงามในราวเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ของทุกปี
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