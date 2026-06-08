ททท. ปักหมุดจัดกิจกรรม Amazing Thailand Fest 2026 เปิดประตูยุโรปด้วยรสชาติไทย

ททท. จับมือพันธมิตรเปิดประตูยุโรปด้วยรสชาติไทย ปักหมุดจัดกิจกรรม Amazing Thailand Fest 2026 (The Wholesome Taste of Thai) ณ ห้างสรรพสินค้า de Bijenkorf กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 (The Wholesome Taste of Thai) ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยด้านสื่อสารการตลาด ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และกลุ่มเซ็นทรัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–16 มิถุนายน 2569 ณ ห้างสรรพสินค้า de Bijenkorf กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ห้างสรรพสินค้าหรูภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล โดยต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในพื้นที่แรก ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อเดือนมีนาคม 2569 สู่การสร้างอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยและประสบการณ์ท่องเที่ยวไทย โดยถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารไทยอันโดดเด่นควบคู่กับมิติการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ผ่าน 2 กิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ การจัดแสดง Window Display และกิจกรรมพิเศษโชว์การแสดงทางวัฒนธรรมและสาธิตอาหารไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางและรักษาโมเมนตัมการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรปให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า กิจกรรม Amazing Thailand Fest 2026 (The Wholesome Taste of Thai) จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ททท. โดยด้านสื่อสารการตลาดกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และพันธมิตร กลุ่มเซ็นทรัล เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของอาหารไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศ โดยหลังจากการจัดงานครั้งแรก ณ ห้างสรรพสินค้า KaDeWe กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ททท. จึงต่อยอดความสำเร็จสู่การจัดกิจกรรม ณ ห้างสรรพสินค้า de Bijenkorf กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่สามารถเข้าถึงกลุ่มนักช้อปและนักท่องเที่ยวคุณภาพชาวเนเธอร์แลนด์และชาวยุโรปได้เป็นอย่างดี การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางมาประเทศไทย โดยเฉพาะในมิติการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก และเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดต่างประเทศ
ททท. ได้นำเสนอเสน่ห์อาหารไทยสู่สายตานานาชาติ ผ่าน 2 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดแสดง Window Display ประดับตกแต่งหน้าต่างบริเวณด้านหน้าอาคารห้างสรรพสินค้า ในวันที่ 3 – 16 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นโลเคชันที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อนำเสนออาหารไทยในยุครัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นช่วงที่อาหารในรั้วในวังเริ่มมีการประยุกต์และแพร่หลายให้คนได้ลิ้มลองรสชาติกันมากขึ้น จัดวางตกแต่งด้วยผนังลายไม้ปะกนบ้านไทยริมน้ำ ที่มองเห็นวิววัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จัดชุดอาหารไทยและตกแต่งด้วยงานประณีตไทย และอีกหนึ่งกิจกรรมคือ การแสดงทางวัฒนธรรมและสาธิตอาหารไทย ในวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2569 บริเวณชั้น 5 ของห้างสรรพสินค้า โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองอาหารไทย ควบคู่กับการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทย เพื่อเชื่อมโยง “รสชาติ” สู่การสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวจริงในประเทศไทยในอนาคต
ในโอกาสนี้ ททท. ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดและเยี่ยมชมงาน Amazing Thailand Fest 2026 (The Wholesome Taste of Thai) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2569 พร้อมทรงสาธิตการปรุงอาหารไทย ได้แก่ ยำส้มโอ และลาบหมู ซึ่งเป็นตัวอย่างเมนูอาหารที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีสรรพคุณทางยา เช่น ขิง ใบมะกรูด ตะไคร้ สะท้อนสินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ ยังมีบูทผู้ประกอบการและพันธมิตรร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยได้แก่ บริษัท บลูเอเลเฟ่นท์ กรุงเทพ จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักที่ปรึกษาการเกษตรประจำสหภาพยุโรป และตัวแทนบริษัทนำเที่ยว เพื่อร่วมส่งเสริมการรับรู้และสร้างโอกาสทางการตลาดที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาสู่ประเทศไทย
สำหรับตลาดเนเธอร์แลนด์ ถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีคุณภาพ โดยติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศในภูมิภาคยุโรปที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนประเทศไทยมากที่สุด และนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว จำนวน 113,878 คน โดยมีจุดหมายปลายทางยอดนิยม 5 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, เชียงใหม่ และภูเก็ต มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย, กิจกรรมชายหาด และชมสถานที่ทางประวัติศาตร์ ทั้งนี้ ททท. คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เข้าเที่ยวไทย จำนวน 259,455 คน ภายในสิ้นปีนี้
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