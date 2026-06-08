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ททท. ปักหมุดจัดกิจกรรม Amazing Thailand Fest 2026 เปิดประตูยุโรปด้วยรสชาติไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ททท. จับมือพันธมิตรเปิดประตูยุโรปด้วยรสชาติไทย ปักหมุดจัดกิจกรรม Amazing Thailand Fest 2026 (The Wholesome Taste of Thai) ณ ห้างสรรพสินค้า de Bijenkorf กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 (The Wholesome Taste of Thai) ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยด้านสื่อสารการตลาด ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และกลุ่มเซ็นทรัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–16 มิถุนายน 2569 ณ ห้างสรรพสินค้า de Bijenkorf กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ห้างสรรพสินค้าหรูภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล โดยต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในพื้นที่แรก ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อเดือนมีนาคม 2569 สู่การสร้างอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยและประสบการณ์ท่องเที่ยวไทย โดยถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารไทยอันโดดเด่นควบคู่กับมิติการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ผ่าน 2 กิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่ การจัดแสดง Window Display และกิจกรรมพิเศษโชว์การแสดงทางวัฒนธรรมและสาธิตอาหารไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางและรักษาโมเมนตัมการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรปให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า กิจกรรม Amazing Thailand Fest 2026 (The Wholesome Taste of Thai) จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ททท. โดยด้านสื่อสารการตลาดกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และพันธมิตร กลุ่มเซ็นทรัล เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของอาหารไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศ โดยหลังจากการจัดงานครั้งแรก ณ ห้างสรรพสินค้า KaDeWe กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ททท. จึงต่อยอดความสำเร็จสู่การจัดกิจกรรม ณ ห้างสรรพสินค้า de Bijenkorf กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่สามารถเข้าถึงกลุ่มนักช้อปและนักท่องเที่ยวคุณภาพชาวเนเธอร์แลนด์และชาวยุโรปได้เป็นอย่างดี การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางมาประเทศไทย โดยเฉพาะในมิติการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก และเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดต่างประเทศ


ททท. ได้นำเสนอเสน่ห์อาหารไทยสู่สายตานานาชาติ ผ่าน 2 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดแสดง Window Display ประดับตกแต่งหน้าต่างบริเวณด้านหน้าอาคารห้างสรรพสินค้า ในวันที่ 3 – 16 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นโลเคชันที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เพื่อนำเสนออาหารไทยในยุครัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นช่วงที่อาหารในรั้วในวังเริ่มมีการประยุกต์และแพร่หลายให้คนได้ลิ้มลองรสชาติกันมากขึ้น จัดวางตกแต่งด้วยผนังลายไม้ปะกนบ้านไทยริมน้ำ ที่มองเห็นวิววัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จัดชุดอาหารไทยและตกแต่งด้วยงานประณีตไทย และอีกหนึ่งกิจกรรมคือ การแสดงทางวัฒนธรรมและสาธิตอาหารไทย ในวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2569 บริเวณชั้น 5 ของห้างสรรพสินค้า โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองอาหารไทย ควบคู่กับการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทย เพื่อเชื่อมโยง “รสชาติ” สู่การสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวจริงในประเทศไทยในอนาคต


ในโอกาสนี้ ททท. ยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดและเยี่ยมชมงาน Amazing Thailand Fest 2026 (The Wholesome Taste of Thai) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2569 พร้อมทรงสาธิตการปรุงอาหารไทย ได้แก่ ยำส้มโอ และลาบหมู ซึ่งเป็นตัวอย่างเมนูอาหารที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีสรรพคุณทางยา เช่น ขิง ใบมะกรูด ตะไคร้ สะท้อนสินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดี


นอกจากนี้ ยังมีบูทผู้ประกอบการและพันธมิตรร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยได้แก่ บริษัท บลูเอเลเฟ่นท์ กรุงเทพ จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักที่ปรึกษาการเกษตรประจำสหภาพยุโรป และตัวแทนบริษัทนำเที่ยว เพื่อร่วมส่งเสริมการรับรู้และสร้างโอกาสทางการตลาดที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาสู่ประเทศไทย


สำหรับตลาดเนเธอร์แลนด์ ถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีคุณภาพ โดยติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศในภูมิภาคยุโรปที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนประเทศไทยมากที่สุด และนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว จำนวน 113,878 คน โดยมีจุดหมายปลายทางยอดนิยม 5 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, เชียงใหม่ และภูเก็ต มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย, กิจกรรมชายหาด และชมสถานที่ทางประวัติศาตร์ ทั้งนี้ ททท. คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เข้าเที่ยวไทย จำนวน 259,455 คน ภายในสิ้นปีนี้


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

ททท. ปักหมุดจัดกิจกรรม Amazing Thailand Fest 2026 เปิดประตูยุโรปด้วยรสชาติไทย
ททท. ปักหมุดจัดกิจกรรม Amazing Thailand Fest 2026 เปิดประตูยุโรปด้วยรสชาติไทย
ททท. ปักหมุดจัดกิจกรรม Amazing Thailand Fest 2026 เปิดประตูยุโรปด้วยรสชาติไทย
ททท. ปักหมุดจัดกิจกรรม Amazing Thailand Fest 2026 เปิดประตูยุโรปด้วยรสชาติไทย
ททท. ปักหมุดจัดกิจกรรม Amazing Thailand Fest 2026 เปิดประตูยุโรปด้วยรสชาติไทย
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