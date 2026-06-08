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ททท.หนุนท่องเที่ยวสไตล์ “Fandom Tourism” ผ่านกิจกรรม “DICE บัสกิ้งทัวร์ทั่วไทย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านพลังของ T-POP และชุมชนแฟนคลับ ภายใต้กลยุทธ์ Fandom Tourism ผ่านการสนับสนุนกิจกรรม “DICE บัสกิ้งทัวร์ทั่วไทย” และ “DICE 1st THAILAND FANCON TOUR” ของศิลปินวง DICE ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ซันเรย์ มิวสิค จำกัด โดยมุ่งเชื่อมโยงความสนใจด้านดนตรีและความบันเทิงเข้ากับอัตลักษณ์ท่องเที่ยวไทย กระจายประสบการณ์และรายได้สู่พื้นที่ในวงกว้างทั้งในเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว พร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยควบคู่ไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ


นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า ททท. ได้สนับสนุนกิจกรรม “DICE บัสกิ้งทัวร์ทั่วไทย” และ “DICE 1st THAILAND FANCON TOUR” เพื่อสานต่อแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใช้พลังของชุมชนแฟนคลับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการออกเดินทาง โดยกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการนำศิลปินไปจัดแสดงในพื้นที่ต่าง ๆ แต่เป็นการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่เชื่อมโยงศิลปิน แฟนคลับ และเอกลักษณ์ท้องถิ่นเข้าด้วยกัน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรม T-POP มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านจำนวนผู้ติดตาม การขยายกลุ่มแฟนคลับจากคนรุ่นใหม่สู่หลากหลายช่วงวัย รวมถึงการขยายฐานผู้ชมไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้ศิลปินไทยมีบทบาทมากขึ้นในฐานะพลังสร้างสรรค์ที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับวัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ และสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างเป็นธรรมชาติ ขณะเดียวกัน แฟนคลับในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงผู้ติดตามผลงานศิลปินเท่านั้น แต่ยังเป็นกลุ่มตลาดศักยภาพที่สนใจเดินทางชมการแสดง เดินทางตามรอยศิลปิน ทั้งยังเป็นผู้สร้างคอนเทนต์บอกต่อประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การรับรู้และการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับความร่วมมือกับวง DICE ในครั้งนี้ ททท. เล็งเห็นศักยภาพของศิลปิน T-POP รุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านการแสดง การสื่อสารกับผู้ชม และยังสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทของแต่ละจังหวัด เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และถ่ายทอดเสน่ห์ของพื้นที่ผ่านคอนเทนต์ร่วมสมัยได้อย่างเป็นธรรมชาติ จึงเหมาะสมกับแนวทาง Fandom Tourism ที่ต้องการเปลี่ยนความชอบให้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวไทย


ภายใต้กิจกรรม “DICE บัสกิ้งทัวร์ทั่วไทย” ศิลปินทั้ง 10 คน ได้แก่ มิน-ธนกฤต ยิ่งวัฒนกุล, อเล็กซ์-อเล็กซานเดอร์ บัคแลนด์, เจย์-กาญจน์โสภณ วิรุณนิธิพนธ์, อาโป-วชิรากร รักษาสุวรรณ, จีซัง-อคิรา คิม, โอโบ-อภิณัฏฐ์ เปี่ยมกุลวนิช, ชีส-ชยพล เขียวเอี่ยม, แมดดอค-แมดดอค รีส์ เดวีส์, อ๊อตโต้-สิปปวิชญ์ พงษ์วชิรินทร์ และเฟรม-ธนันณัฐ สิทธิพันธุ์กุล ได้ออกเดินทางในรูปแบบ Road Trip ไปยังจังหวัดเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อแสดงในรูปแบบบัสกิ้งในพื้นที่สาธารณะที่เปิดให้เข้าชมฟรี

ตลอดการดำเนินกิจกรรมเฟสแรกใน 9 จังหวัด ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ได้แก่ ชลบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ขอนแก่น หนองคาย เชียงราย เชียงใหม่ และนครสวรรค์ พบว่ากิจกรรมได้รับการตอบรับอย่างดี เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ชุมชน และผู้ประกอบการท้องถิ่นในหลายจังหวัด ให้การต้อนรับศิลปิน ทั้งยังมีแฟนคลับเดินทางติดตามกิจกรรมข้ามจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่จัดงาน รวมถึงมีผู้เดินทางมาชมจากต่างจังหวัด - ต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงพลังของ T-POP ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางจริงทั้งในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาค กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในพื้นที่ และสร้างสีสันให้กับเศรษฐกิจท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น


อีกทั้งปัจจุบันยังสามารถสร้างการมีส่วนร่วมบนช่องทางออนไลน์ได้แล้วราว 7 ล้านครั้ง (Engagement) ผ่านการเผยแพร่คอนเทนต์ของศิลปิน แฟนคลับ สื่อท้องถิ่น อินฟลูเอนเซอร์ และผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยนอกจากคอนเทนต์ความประทับใจด้านการแสดงแล้ว ยังเกิดการบอกต่อข้อมูลร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว จุดเช็กอิน รวมถึงในมิติการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่น ศิลปินวง DICE ยังได้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและเรียนรู้วิถีชีวิตในแต่ละจังหวัด อาทิ การร่วมแสดงบนเวทีหมอลำ การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การชิมอาหารประจำจังหวัด กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้วัฒนธรรมท้องถิ่นและเรื่องราวของแต่ละจังหวัดถูกถ่ายทอดไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และร่วมสมัย โดยยังคงเคารพเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่

สำหรับกิจกรรม “DICE บัสกิ้งทัวร์ทั่วไทย” เฟสที่ 2 มีกำหนดเดินทางต่อไปยัง 6 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช และชุมพร ระหว่างวันที่ 8–16 มิถุนายน 2569 เพื่อขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของภาคกลางและภาคใต้


นอกจากนี้ ททท. ยังได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม “DICE 1st THAILAND FANCON TOUR” ซึ่งจะจัดขึ้นใน 4 พื้นที่ ได้แก่ สงขลา พิษณุโลก นครราชสีมา และเชียงใหม่ ในช่วงเดือนสิงหาคม–กันยายน 2569 โดยเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมบัสกิ้งทัวร์ทั่วไทยสู่การแสดงในรูปแบบเต็มรูปแบบ ที่คาดว่าจะได้รับความสนใจจากแฟนคลับทั้งในและต่างพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการเดินทางและการพักค้างในจังหวัดเจ้าภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงสร้างการใช้จ่ายด้านที่พัก ร้านอาหาร และบริการท่องเที่ยวในพื้นที่

ททท. เชื่อว่าความร่วมมือกับซันเรย์ มิวสิคในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำศักยภาพของ T-POP และอุตสาหกรรมบันเทิงไทยมาสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่เพียงช่วยสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวและกระตุ้นการเดินทางเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสเสน่ห์ของประเทศไทยผ่านมุมมองใหม่ ๆ ซึ่ง ททท. พร้อมเดินหน้าสนับสนุนความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยควบคู่ไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศต่อไป

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ททท.หนุนท่องเที่ยวสไตล์ “Fandom Tourism” ผ่านกิจกรรม “DICE บัสกิ้งทัวร์ทั่วไทย”
ททท.หนุนท่องเที่ยวสไตล์ “Fandom Tourism” ผ่านกิจกรรม “DICE บัสกิ้งทัวร์ทั่วไทย”
ททท.หนุนท่องเที่ยวสไตล์ “Fandom Tourism” ผ่านกิจกรรม “DICE บัสกิ้งทัวร์ทั่วไทย”
ททท.หนุนท่องเที่ยวสไตล์ “Fandom Tourism” ผ่านกิจกรรม “DICE บัสกิ้งทัวร์ทั่วไทย”
ททท.หนุนท่องเที่ยวสไตล์ “Fandom Tourism” ผ่านกิจกรรม “DICE บัสกิ้งทัวร์ทั่วไทย”